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她提早到公司「準時上班」卻被罵！網一面倒怒嗆：主管有病

聯合新聞網／ 綜合報導
主管常常是許多人在職場上最大的壓力。圖／Ingimage
主管常常是許多人在職場上最大的壓力。圖／Ingimage

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你有提早到公司上班的習慣嗎？近日一名網友表示，自己常提前到公司，等上班時間到了才開始工作，有些同事偶爾會「自主無償」提早到公司趕專案，主管見狀後，竟開罵「你在幹嘛？你同事在忙為什麼你在那邊休息？」，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「因為準時上工被主管罵」為題，指出因平常搭火車上下班，通常都會提早抵達公司吃早餐、休息，等到9點上班才開始工作。有次主管8點半到公司，發現同事在忙，自己在休息，就劈頭大罵「妳在幹嘛？妳同事在忙為什麼妳在那邊休息？」。

這名網友進一步指出，有向主管回報東西都有在進度內完成，甚至提早完成，不料主管卻說「那你可以做更多更好，不要只是單純做完，要自己求精進！」，此番言論讓她傻眼，直呼「大開眼界」。

貼文一出後，多數網友也不認同該名主管言論，紛紛表示「跟主管說：拿多少錢做多少錢，不多給錢，自己無法精進！」、「你們主管有病」、「是要精進什麼？不是都說來公司貢獻價值的嗎，不是來學習的」、「台灣薪水低就是有這群奴隸在護航公司，呵呵」、「不用理他，契約上也有明確表示上班時間，其餘的都是私人時間無權干涉」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，紛紛回應「我也是火車通勤、9點上班，每天提早到就趴下來開始睡覺，沒有9點絕對不起來，記得要準時起來打卡，我就是辦公室冷氣小偷」、「絕對不提早進公司，常常最後一秒或前一分鐘才打卡」、「我們午休到13:30，有時候想說留個10分鐘在座位休息，結果一回到辦公室就被叫起來做事」、「好熟悉的配方，前主管也講過一模一樣的話，後來打死不提早進公司」。

主管 薪水

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