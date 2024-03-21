該不該提離職？心理醫師：工作如遇「8徵兆」 是時候該離開了

到底該不該離職？這個問題也許經常困擾著你，但心理醫師說，如果經常出現這樣的徵兆，那是時候該離職了。

在汲汲營營和庸庸碌碌的人生裡，人們幾乎有泰半的光陰都奉獻給工作，雖說工作的目的本質就是為了賺錢，但如何能找到自己擅長、喜愛又同時能勝任的職務，還真不是一件簡單的事。

你喜歡自己的工作嗎？

這個看似簡單的問題，其實卻是許多人心底永遠的痛，因為找工作本身就不容易，要遇到一個無論工作內容、同事、主管和職場環境都符合自己理想的狀態，也許得面臨層層考驗和運氣。

美國心理醫師塔妮莎蘭潔（Tanisha Ranger）就說，如果你對自己的工作感到焦慮，不只會讓人悶悶不樂，還會對健康產生影響。

有時候，要離職之前，許多人都會對這個決定猶豫不決，深怕自己只是一時衝動、未來感受可能會漸漸好轉，但心理醫師提醒，如果你在職場上經常發生以下的狀況，那麼也許是時候該離職了。

塔妮莎蘭潔強調，「如果工作中的負面情況一直沒有改變，不要因為考慮換工作、離職而感到內疚。」她說，「無論如何，你的健康更重要。」

1、一想到老闆或主管，你就感到胃痛、胸悶等狀況

生理上的有些不適，其實是身體在抗議了。圖／Ingimage

專家說，在你完全意識到這樣的情況之前，也許你的身體就會先反應出對職場的過敏和排斥。「我們花了很多的時間在工作上，所以如果在工作時還遇到一個令人感到非常難以相處的上司，可能會引發各種生理上的症狀，像是胃痛、胸悶、頭痛等，但這樣的狀況，卻往往在下班後或放假時就不會發生。」

「當人們開始工作或面對老闆，他們的呼吸模式會發生變化，特別是感受強烈的焦慮時，這種跡象會更加強烈。」專家說，有些人呼吸會更加急促、緊張、反應更遲鈍等，這代表這個職場環境其實未必適合你。

2、你在工作中感覺與同事愈來愈疏遠、被孤立

在職場上，如果一整個部門都互相不喜歡某個老闆或主管時，有時候可能會激發整個基層團隊的向心力，但如果你是唯一一個被長官欺負、針對的人，你或許會感覺十分難受，並且懷疑這件事情是不是真的發生了。

塔妮莎蘭潔就強調，「如果在一個會議裡，發現某些同事對你的說話方式非常不禮貌，甚至其他人也跟著附和時，你會感受到被孤立的無援，而且漸漸與他們脫節。」

倘若真的發生這樣的狀況，而且在溝通、反應，甚至檢討自己的行為都還是無法改善被孤立的狀況時，也許是時候該離職了。

3、上班時經常感到緊張和煩躁

經常感到緊張和煩躁並不是一個正常的事。圖／Ingimage

在正常的工作狀況裡，人們基本上不會感到長時間的壓力和緊張，塔妮莎蘭潔就強調，如果你的工作是幾乎隨時都會讓人緊繃和煩躁時，也許該試著追溯這些壓力的成因為何。

「煩躁是因為你試圖控制無法控制的事情，像是為了工作而討好某人、為了追求好表現而把自己逼到極致。」那是一種很可怕的感覺，而且是令人難以置信的壓力。

事實上，這樣緊張和煩躁的感覺，通常都會被帶回自己的生活中，你會對身邊的人發脾氣、對自己的伴侶表現不悅，如果不改善或不乾脆離職，關係可能將會惡化。

4、你醒來想到工作就害怕，這甚至讓你難以入眠

若你的職場快樂與否，是取決於會不會遇到某個老闆或主管，當你發現對方不在你就很開心、一但會見到對方就很焦躁時，這是一個你不應該忽視的警訊。

心理醫師強調，事實上，如果對於職場的害怕程度已經到了要上班就害怕、難以入眠的恐慌時，這種上班壓力會非常巨大——它讓你充滿恐懼、恐懼產生無限的焦慮，其實這就不要勉強自己，早點離開並不是壞事。

5、你會盡可能迴避上司或避免和對方接觸

主管常常是許多人在職場上最大的壓力。圖／Ingimage

塔妮莎蘭潔表示，逃避就是一種焦慮表現的方式。

「面對讓你感到害怕的主管，你會發現你可能會拖延或迴避他們要你解決、回答的問題，像是避開他們可能出現在辦公室的路線，甚至是當你發現寄信來的寄件者是主管時，你的焦慮就會加劇。」

不僅如此，也許在開會時，你會謹慎的選擇自己的措辭，並且盡可能較少發言，因為擔心對方可能發現你的問題而強烈抨擊。

6、工作上變得更加心煩意亂、健忘

專家說，如果你在上班時，總是隨時處在提心吊膽的狀況，這容易讓人在工作時感到心煩意亂，更難專注於自己要做的事情。

像是你走進了影印室，但你不知道為什麼自己會走去那裡；或在處理專案報告時，做到一半卻忘了下一步該怎麼處理。

如此煩躁、焦慮的影響，久而久之會成為心底一個難以負荷的重擔，嚴重到影響工作表現之餘，做任何事情也會力不從心。

7、曾經對你很重要的事情，如今你也失去了興趣

龐雜的工作容易讓自己失去熱情。圖／Ingimage

塔妮莎蘭潔分享，工作上的影響其實或多或少都會衝擊到生活，如果你發現自己愈來愈脫離原本開朗的自己、失去你原本很熱情事物的興趣，代表這個工作正在摧殘你的心靈、惡化你的心理，這具有長期的健康影響。

「缺乏興趣與焦慮、倦怠和憂鬱有關，這些症狀會導致絕望。」當你發現工作的煩悶已經影響到個人的生活時，也許該考慮是否要不要做下去。

8、你發現自己產生了職業倦怠

當你發現，做了很久的工作開始產生倦怠、每天都覺得難以提振精神時，其實就是一種可以換工作的警訊。

你花了太多時間擔心老闆、擔心主管找你的麻煩，這些擔憂耗盡了你所有的精力，這時工作也會受到影響，因為你在這個職位上感到不舒服、沒有安全感。

專家說，倦怠是一種慢性工作壓力，這可能是因為職場上各種讓人焦慮的原因所造成，包含過勞所導致的情緒、精神和身體上的疲憊。

但是，人們通常不會意識到自己已經精疲力盡，直到為時已晚，特別是工作環境中的焦慮得不到緩解，倦怠感就會不斷累積，進而影響工作和生活。

（本文出自2024.03.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）