摸魚同事加班還滑手機 卻造謠她很閒又不幫忙…網出招制「工作綠茶」

在職場上，即使再不願意，仍難免會遇上需要與同事交流、互相協助的情況。近日一位苦惱的網友發文表示，她的同事因工作量大、又常在上班時摸魚滑手機，加班的頻率較多。同事見原PO能夠每天準時下班，便四處造謠她很閒卻不肯幫忙分擔工作，讓原PO很不開心、甚至心生離職念頭。她不解，若是在工作之餘仍有空閒時間，是否應該協助同事才是對的？

原PO在Dcard上發文表示，自己和同事的工作性質相同，但被分派到不同廠區。原PO的工作量剛好能讓她做好做滿8小時，並準時下班，同事卻沒辦法，所以總認為原PO的工作內容很輕鬆。

然而，經原PO與其他人觀察後發現，對方常常在上班時間滑手機，甚至連加班時都會摸魚。但原PO也表示，她知道同事的工作量確實較多，所以發現對方有疏漏時，都會默默幫她修正。

不過，最近原PO卻時常耳聞，該同事四處和其他人造謠，指原PO沒事做卻不去幫忙，讓她十分不開心，甚至思考是否該離職。原PO不解，在職場上，只想做好自己的事情、管好自己，真的有錯嗎？

對此，不少網友都勸原PO絕對不要幫忙，「他怎樣是他家的事吧，上班本來就是等下班，幹嘛去幫沒能力又不討喜的同事」、「工作綠茶！這種不能幫！」、「憑什麼我就問？薪水就算分我，我都不想增加工作量。況且權責不分，出事的時候算誰的責任？」、「就算要幫忙也要主管安排吧，太熱心到時出事都是你的問題，講真的職場上真的是顧好自己卡實在」。

也有人感同身受，並分享自己的經驗，「曾經也主動幫忙，換來的是背後被人說工作太涼，現在別人沒喊需要協助，我就當作沒看到」、「之前主動幫忙老鳥，最後有問題都推說是我在弄的，不要找他」、「我之前有幫主管分擔事情，結果我還在幫，她自己就先下班打卡去休息了」、「以前都會儘量幫同事，但有些人到後來會認為是我該做的，現在完全不幫忙、超級輕鬆」。

還有人替原PO出招，「跟她交換工作，過一陣子大家就知道是誰在摸魚了」、「我是你的話，我會把自己原本的工作做慢一點，變成我也很忙，沒時間去幫妳的感覺」、「要裝忙啊，遇到這種人就要比他兇，當面問她講什麼東西」、「你也可以把風聲流出去，不經意提到，『喔！有時候好像看他都在滑手機之類的』她抱怨你，你也可以抱怨她」。