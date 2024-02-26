主管面試問「家住幾樓？」休假還狂CALL她 真相曝網鬆口氣：以為要追妳

上班族每逢休假肯定都想好好放鬆身心，不過日前一名女網友發文抱怨，主管剛好住在她家樓下，不只常在電梯、附近早餐店巧遇，每當她休假但公司缺人時，主管就會找她去加班，讓她直呼「超級靠北」。

原PO在Dcard發文，她表示當初在面試時，有在履歷表上填下自家地址，沒想到主管看到後便問她住幾樓，結果後來發現「原來他住在我樓下」。原PO崩潰表示，自從錄取這份工作後，不僅在家搭電梯時常碰到面，或在一樓早餐店碰到，就連公司缺人時，主管總會在她休假時來電，要求原PO加班，「超級靠北」，不過原PO也笑稱，「還好我手機壞掉收不到通知」。

貼文一出引發熱議，「這故事好可怕，希望妳能早日脫離苦海，我本來還以為主管要追妳，居然是要妳去加班」、「樓下一層嗎？當然要在晚上跳繩呀」、「我非常能體會，還好沒有住在一起，我是跟老闆住一起，同一棟房子，不同房間」、「我沒有辦法隨叫隨到，除非錢給得夠多，否則該休息還是要休息」、「我以為是什麼追求的故事」、「對不起，我以為是什麼被騷擾的故事」。

此外，也有過來人分享，「我剛入職很拼的時候週末也都去加班，後面覺得太累就不想去，也是一直被Line或是打電話，我就靜音，下午或晚上才回覆，說我剛醒，不然就是跟朋友有約，多幾次我主管就不打了」、「真的不要隨便讓工作上的人知道自己住哪。之前有兩次在非預期的情況下被主管要求假日加班辦活動，我都直接說家住得遠、不會騎車不能過去幫忙，請主管另外找人」、「重點不是妳住哪，不是份內的加班就直接拒絕，說有事或不在他也不能闖進妳家」。