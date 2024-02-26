工程師不愛到大陸出差了？內行人曝「2大因素」：就是這麼慘

許多工程師會被公司外派出差行程。近日有一名網友表示，公司最近有去大陸的出差名額，結果有關係的責任工程師紛紛推三阻四，反觀美國和歐洲的行程大家搶翻天，甚至最後還要「抽籤」決定，他好奇「到中國出差有那麼慘？」，引發網友熱議。

網友在PTT科技工作版發文指出，最近公司有需要去中國出差的名額，結果幾個有關係的責任工程師一聽到後就開始「推三阻四」，開始編一些理由，反觀去年有美國和歐洲的名額，大家還搶到最後要用抽籤的，讓他不解「到中國出差有那麼慘？」

不少人看完文章也紛紛留言表示關鍵是因為補助不夠、又要處理一堆事兩大原因，「看去哪個城市，上下限蠻大的」、「網路和支付很麻煩」、「因為現在去中國補助很少，而且那邊很操」、「去中國出差差旅費少，有八成是處理屎事」、「去年公司開始要找人過去大陸常駐，也是沒人願意過去，現在去大陸的誘因太小了」、「就是這麼慘」。

但也有人認為，「看個性和年紀吧，通常剛畢業的比較愛去，你要我這老廢物去跨縣市我都該該叫了」、「都比印度好很多，印度食物就很不合台灣胃，衛生也堪慮」、「之前出差蘇州，覺得那邊很適合旅遊」、「傻孩子，中國美食可多著，居然有人嫌，真的是傻」。