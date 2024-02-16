製造業景氣轉好！無薪假人數大減1526人 批發零售業也走出低迷

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期人數大減1660人，其中製造業就占了1526人，勞動部官員說，從本期狀況來看，多家廠商皆表達訂單已經回流，後續也不打算再申請實施減班休息，製造業減班休息狀況明顯好轉，預期今年中將越來越好。

本期實施減班休息的事業單位總計337家、人數7446人，相較上期減少24家、1660人。勞動部條平司司長黃維琛說，這是covid-19三級警戒後再降至7000多人，等於是近三年整體減班休息人數新低，顯見景氣已經大幅度恢復。

他進一步指，這次減少人數集中在製造業，比上期減少1526人，其中資訊電子工業有一家500多人大廠、2家各約100多人的電子零組件廠商停止實施，化學工業也有各約200人、100多人的橡膠製品業、100多人的印刷工廠停止，民生工業則有一家100多人的包材廠商停止實施減班休息。

黃維琛說，經向廠商探詢，多數廠商回覆訂單都已經回流，後續也不打算再實施減班休息，也有幾家廠商較為保守，認為還需再觀察後續情況。

除了製造業好轉，與製造業連動的部分批發零售業廠商也慢慢走出低迷，黃維琛指，有一家120多人的批發零售廠商停止實施，這家廠商就是與製造業有關的批發業。

黃維琛分析，從去年九月、十月評估，每個月的高點已經逐步緩降，現在製造業減班休息情況好轉，整體人數也會明顯降低，預估今年年中會越來越好。