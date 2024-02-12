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2友人工作都沒年終！他問「是台南常態？」 過來人揭暗黑真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己有兩位朋友都在台南工作，但他們居然都沒有拿到年終獎金。示意圖／Ingimage
一名網友分享，自己有兩位朋友都在台南工作，但他們居然都沒有拿到年終獎金。示意圖／Ingimage

不少上班族都在農曆年前收到年終獎金，支應春節期間的各項花費。近日，一名網友分享，自己有兩位朋友都在台南工作，但他們居然都沒有拿到年終獎金，讓他不免好奇「是不是台南工作沒有年終是常態？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台南工作沒年終是常態嗎？」為題，指出自己有兩個朋友在台南工作，一個是照相館的造型師，有勞健保與特休，另一個是寵物美容師，只有健保，沒有勞保與特休，而兩人共通點是「都沒有年終獎金」，讓他好奇發問「這在台南是常態嗎？」。

貼文一出後，不少網友直言南部這種狀況很正常，紛紛表示「南部老闆有賺錢才不會分員工勒，人吃人的情況比北部嚴重」、「他們都說有工作就得偷笑了不要為難老闆」、「不是南科的話，有一個月就偷笑」、「雇主規模資本太小玩不起」、「有給你12個月就不錯了」、「年終0.1個月 真的是做功德」、「南部正常，一堆大企業也沒有45K」。

不過，也有網友認為是產業性質的問題，紛紛回應「服務業99.87%都沒年終」、「服務業還想要年終，有勞健保就偷笑了」、「科技業完全就是在進去就會講好，類似保底14個月」、「很多都沒年終啊」、「年終就是看老闆，畢竟法律沒保障年終」、「年終這種東西就老闆的心意」、「台灣企業只有7成多有年終」。

上班族 台南 年終獎金

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