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「公司不想請30歲的人？」她嘆履歷被已讀不回 內行點1關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇，年過30歲或即將30歲的人，要轉換跑道的機率是否比較難，引起熱議。示意圖／ingimage
網友好奇，年過30歲或即將30歲的人，要轉換跑道的機率是否比較難，引起熱議。示意圖／ingimage

一般人換新工作時，不只會考量薪資，還可能會想嘗試職涯新方向。近日，有名女網友在Dcard表示，自己以往的工作都是餐飲及服務業，近期想嘗試辦公室的職務，但投了近10封履歷都被已讀不回，讓她相當灰心。

原PO以「是不是公司都不想要請一位即將30的人？」為題發文稱，她先前從事的行業大多是餐飲及服務業，其專業領域為「西點」，但自己一直想嘗試辦公室的職務，像是會計助理、行政等，便在近期投了近10個職缺

不過原PO透露，多項職缺上都寫著「無相關經驗沒關係」，可是自己投了這麼多封履歷後卻被已讀不回，連面試機會都沒有，於是好奇提問「是因為我沒有相關經歷嗎？還是真的年過30歲或即將30歲，要轉換跑道的機率很難了呢？」

貼文底下，不少網友們紛紛討論，「應該投多一點才準，被已讀不回很正常，可以先從沒那麼需要專業的工作開始累積」、「投的時間點也很重要，不要在放假日投履歷！」、「會計助理算是需要有點會計基礎，同時也是相當考驗細心度的一個工作」、「行政會計助理這種職類都會比較喜歡用剛出社會的，因為比較聽話，好掌握，好教又學得快」。

還有內行人指出有無工作經驗更重要，「1.沒有相關經驗、2.妳找的職缺是最多人投的、3.他寫無經驗不代表一定要找妳來面試，我也是快30歲才從美業轉職至辦公室，運氣很重要，加油」、「妳應徵的職缺競爭人數較多，職缺寫無經驗可，但如果可以一般公司不會想要從頭教起」、「跟年齡無關，主要是技能的問題，一般都喜歡找有經驗的」。

Dcard 履歷 職缺

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