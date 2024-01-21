如何在休假期間 勇敢關掉工作群組通知？這2件事一定要先做

摘要 1.一項Slack的調查顯示，有60%的員工在休假時，不會關閉工作通知。就連確定自己休假期間無法工作的人，也有43%說他們每天至少查看一次與工作相關的訊息。 2.休假沒有好好休息，只會帶來懊惱和後悔。為了避免這種負面循環，在請假前與休假期間，你可以嘗試本文整理的這些方法。

「爸爸，不要再回公司的信了！」「媽媽，為什麼你一直接同事的電話？」好不容易安排了久違的家庭旅行，你卻不斷被親愛的家人抱怨嗎？忍不住檢查工作郵件、緊盯公司Line群組、不斷想著7天後回去上班該先處理什麼，你可能已經陷入了「假期焦慮」。

團隊溝通平台Slack在2022年的一項調查顯示，有6成的員工，選擇在放假期間保留工作通知；有高達43%確定在假期間無法工作的人表示，他們每天還是至少會查看一次與工作相關的資訊。

好好休息為什麼那麼難？除了長期沈浸在奮鬥文化所帶來的自我壓力外，科技的發展，也讓我們越來越難與工作斷開連結。而懊惱和後悔沒好好放鬆的情緒，甚至會讓你下次踏進辦公室時，更容易感到不甘心與疲憊。

研究發現，那些利用週末或休假日上班的人，往往會傷害自己工作的「內在動機」，這是一個人是否能堅持工作並感到快樂的關鍵，因為在休息的日子工作，會導致人們在追求個人生活與職涯目標時，經歷內部衝突。

請假前做好兩件事，確保可以專心休假

該怎麼避免自己陷入這種負面循環？以下是請假前、休假中你可以做的努力：

第一，聰明選擇你的請假時間

倘若你是一個專案的主要負責人，在專案尾聲休假，那你有很高的機率無法真正放鬆。如果可以，請選擇在業務不那麼繁忙的淡季休假。

第二，替同事指路

在正常的職場上，將心比心、不去打擾休假同事是一種禮貌。但如果你想買雙重保險，可以試著在休假前，告訴同事與主管，你負責業務的輕重緩急、優先次序，並定義哪些事屬於「必要聯繫」的緊急事件，就能大幅地避免被工作訊息打擾的機會。

休假開始的第一天，或許你會有些不適應，但沒關係，給自己一個進入「假期模式」的緩衝期，別強迫自己放鬆，這往往會有反效果。接著，請堅守你的界線、活在當下。

不得已要在休假中工作的調適法

若情況不如預期，一定得在休假期間工作時，管理諮詢與獵人頭公司光輝國際（Korn Ferry）提供了幾個方法。

第一，安排它！

為了避免工作佔據你的整個假期，你必需善用「計畫」，例如一天只安排2個小時，從早上7點到早上9點。「除非有什麼真正重大的變化，否則請堅持計劃、斷開連線，」光輝國際全球人力資源卓越中心高級客戶合夥人波特（Ronald Porter）說。

第二，致力於家庭時間

對於許多上班族來說，使用行事曆已是一種生活方式，那就把享受家庭時光，也填上去吧！因為如果你不為自己騰出時間，沒有人會捍衛你的家庭時間。

第三，做能替自己充電的事情

例如關注生活中的美好事物，或是好好感謝這段時間辛勤工作的自己，以及幫助你完成工作任務的同事、客戶。

如果工作上有什麼不順心或難題，努力過後還是失敗了，光輝國際DE&I諮詢業務的全球負責人波隆斯卡雅（Alina Polonskaia）的建議是：「把（煩惱）它關掉，等你回來時再處理後果。」

資料來源：Slack、HBR、Forbes、Korn Ferry、Calm

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