年輕人不投入 公車人力待開源

地方政府調整運價或為公車司機加薪，司機荒依舊未解，業者普遍認為，司機無法加班、薪資低，頻繁面臨客訴、違規檢舉等，工作吃力不討好，開貨車還比公車薪資高，都是原因。新竹市近2年就有5名公車司機離職，乾脆去開垃圾車，八年級生也大多不願投入，公車司機人力出現斷層警訊。

一名新竹客運離職司機在臉書發文吐露，工作不時被「奧客」客訴，有些乘客要坐車不舉手或要下車不按鈴，只要沒搭到車或錯過站就投訴他拒載，還有學生逃票被抓到，推稱沒錢補票，事後也投訴他態度惡劣。

竹市府交通處長倪茂榮說，去年新竹市曾有公車司機被打，只因學生不滿司機要他「往後方走」，竟怒向揮拳，該名司機報警並氣到罷駛。市府研議提出慰問金機制，安撫遭打擊工作士氣的司機。

高雄市區客運聯合管理委員會主委陳可培說，全台公車、客運車司機大約缺2成，高雄7家業者，共缺70多位司機，接近10%，主因市區公車開車壓力大，動不動就有人檢舉，且須輪班排休，反觀送魚的貨車司機一大早從嘉義開車到台北卸貨後，把車開回來，輕鬆月領5萬元，還周休二日。

「缺少司機未來可能成為常態。」陳可培說，近年貨運業、外送公司、遊覽車業者挖走不少司機，政府雖然每年辦理擴大招募公車、客運車司機，還是補不太到年輕人。高雄市交通局向中央爭取補助，司機平均可領9000元激勵獎金，但頂多只能暫時留住原本想退休、離職的司機。

國光客運嘉義站長謝連仲說，一例一休後駕駛工時嚴格控管，以前開國道路線有的上班11、12小時，現僅基本工時8小時，薪水從6萬到7萬元至目前3萬到4萬元，司機大嘆「難賺錢」。

新竹市區公車司機說，司機平均年齡約50歲，「40歲應該就算是最年輕的」，20、30歲的年輕人幾乎留不住，寧願選擇去物流業或跑計程車。

「一定要開源，否則司機短缺會越來越嚴重。」消基會交通委員會召集人李克聰建議中央跨部會檢討，可研議開放移工當駕駛，做好教育訓練等配套，才是長遠之計。