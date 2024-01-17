春節禁休、禁止員工離職！他曝保全公司規定 網勸快檢舉

農曆春節即將到來，不少人早已買好返鄉車票，回家過年。不過，有一名從事保全工作的網友指出，公司發出公告禁止員工在過年前後離職，且春節從小年夜到初四禁止休假，貼出超扯規定後，引起不少網友熱議。

這名網友在臉書《爆廢公社二館》貼出一張「保全公司重要通知」，內容提及5項規定，包括1到2月禁止所有人申請離職、正職人員從小年夜到初四禁止休假，除夕至大年初二上班者，公司發放500元值勤津貼、保全上班要穿制服，沒穿扣制服津貼500元，可累罰等超扯規定。

除此之外，該公司公告還強調，「若認為公司福利待遇比不上別的公司，麻煩您年後提出到自己認為福利待遇好的公司上班」，種種令人不理解的規定讓他看了忍不住吐槽「謝主隆恩！」。

一名網友公開保全公司超扯規定的公告。圖/取自臉書「爆料公社二館」

貼文一出後，不少網友建議直接向勞工局檢舉，紛紛表示「第一次看到停止離職申請！」、「停止離職申請？想違法？而且春節上班薪資應該要加倍，如果只有多納500津貼，也是違法」、「還有停止離職申請這事」、「公司公告凌駕於勞基法之上耶」、「違反勞基法⋯⋯」、「檢舉啊！」、「哇還有禁止離職的喔，離職不是只要提前預告就可以嗎？強迫不能離職違反勞基法了吧⋯⋯」。