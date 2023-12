獵頭公司CEO：我面試過3萬多人 這7種人最稀有

摘要 1.知名獵頭公司CEO,過去15年面試了3萬多名求職者,整理出一套快速找到人才的秘訣。 2.其中具備這七種特質的應徵者,簡直像是找到罕見的「獨角獸」。

面對疫後逐漸復甦的全球經濟,許多企業對於人才的需求愈發迫切,公司人資部成天收到上百份履歷,但究竟要如何在數以千計的應徵者中,篩選出最適合推動公司發展的優秀員工?

知名獵頭公司Vanderbloemen Search Group的創辦人兼執行長,威廉·范德布羅門(William Vanderbloemen),曾經面試過3萬多名應徵者的他,在過去15年裡已經得出一套關於「找人才」的獨到心得,他在新書《成為獨角獸:將最佳領導者與其他人區分開來的12個數據驅動習慣》(Be the Unicorn: 12 Data-Driven Habits that Separate the Best Leaders from the Rest),將優秀人才比喻成「獨角獸」,因為他們普遍具備罕見的特質,就像獨角獸一樣稀有。

范德布羅門日前更特地為美國財經媒體《CNBC》撰稿,分享了以下7種在企業中最稀有的「獨角獸」,他認為擁有這些特質的求職者,最能夠在面試中脫穎而出,甚至能在公司擁有無可替代的地位。

1. 快速果斷的獨角獸

快速,並不代表他能夠很快地回應做每一件事,而是能夠毫不猶豫、果斷地分辨哪些事情需要馬上回覆,什麼事情不需要,這種快速果斷的「獨角獸」,態度強硬,工作效率高,能夠按時將老闆交代的工作完成,是一項難得的特質。

培養果斷思維的訣竅:

●清楚明白你快速回覆的都是相對重要的事情。

●為每件事設下快速、可實現的最後期限。

2. 真誠的獨角獸

企業要的不是一個完美的員工,擁有優秀專業的員工固然好,但其實在你剛入職時,大家不會期望你在工作上表現無懈可擊,最糟糕的事情反而是不誠實。

當你把工作搞砸時,請記得要誠實認錯,真誠的人擁有一種謙虛且願意承認錯誤態度,這一點更可以凝聚團隊精神,這是一種難能可貴的特點。

如何擁有真誠態度:

●承認你的錯誤並繼續往前邁進。

●如果職場上遇到困難,請真誠地尋求他人幫忙。

3. 解決者獨角獸

在瞬息萬變的職場中,肯定會出現各種挑戰,能夠真正解決問題的人,會是推動企業不斷進步的一大關鍵,這些願意花費時間與精力替公司解決問題的員工,不過要注意,並不是所有事情都需要解方,說不定老闆只是需要一個願意聽他訴苦的員工,記得仔細觀察,不要浪費時間在不需要被解決的問題上。

如何成為解決問題的人:

●善用語言,將問題重新定義為「可能性」。

●遇到問題時不要抱怨,轉而在談話中提出解決方案,就算解決方法很誇張或無法實現,這種態度依舊會讓你維持積極正向的心態。

4. 了解自己的獨角獸

清楚了解自己優缺點的人,往往在職場中更清楚知道如何與人溝通,公司裡的人都有不同人格特質,范德布羅門認為,只有非常「了解自己」的員工,是求職者中最罕見的「獨角獸」人才。

他們不僅能夠有效管理自己的情緒,還能夠激勵團隊成員克服困難,在極高壓的環境下保持冷靜,目標明確地帶領團隊走向成功。這種人才不會拖延會議、浪費別人時間或是讓其他人感到不舒服,當有人給他們建設性的建議與真實的意見回饋時,他們會牢記在心。

保持了解自己的習慣:

●別將他人給的建議認為是針對你而來,把它們看作一種工具,讓你的工作變得更好。

●尊重他人並注意自己在會議上的態度,不要隨便評論別人,不要為了說話而說話。

5. 好奇的獨角獸

賈伯斯曾說:「我跟隨自己好奇心與直覺所發現的東西,後來都被證明是無價之寶。」人類歷史上最偉大的思想家,都將他們成功的關鍵歸功於好奇心。

要保有一顆充滿好奇的心,並不容易,因為我們生活周遭出現的事情,往往是平淡無奇甚至是無聊的。因此,當求職者表現出好奇的一面時,這表示,他們除了薪水之外,對這份職務是感興趣且有共鳴的。

如何保持好奇心:

●當困難出現時,先問對問題,別急著找解決辦法。

●保持好奇心是一種行為,不是一種心態。可以透過閱讀、看知識性影片、關注時事新聞這些習慣來保持好奇心。

6. 討人喜愛的獨角獸

范德布羅門表示,「我很驚訝地發現,有辦法錄取的求職者,經常是一個人緣好、又能跟他人相處融洽的人。」他說,許多才華洋溢的員工最終都會被公司開除,但「討人喜歡」、「好相處」的員工能夠留在公司最久,他們藉著打好人際關係,長期累積人脈,而在職場中獲得升遷的機會,擁有這種人格特質的員工,能夠在競爭激烈的就業市場中脫穎而出,更是公司團隊最渴望擁有的好夥伴。

要怎麼當個討喜的好同事:

●在會議開始前,多留幾分鐘與同事閒聊討論跟工作無關的事情。

●記住對方名字,這看起來可能是一件小事,但它本質上是在說:「你對我來說足夠重要,我知道你是誰。」

7. 高產能獨角獸

在職場上,想提高工作產能並沒有一勞永逸的方法,想成為高產能的人才,取決於三個要素: 知道如何快速完成工作、自律,以及重視結果而非產量。

如何培養高產能態度:

●每天列出三個最重要的任務。

●紀錄你的產能,年終時可以好好回顧工作日誌,從中了解自己最適合什麼樣的工作方式與步調。

資料來源:CNBC、Big Think

※本文由商周.com授權刊載,未經同意禁止轉載。