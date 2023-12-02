找工作面試超焦慮？網推六大面試心法 讓你順利錄取！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「面試技巧」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的面試技巧排行。

多數公司在招募新血時，通常會先進行「面試」，確認理念、能力等條件符合工作需求。不過，面試卻也是令最多人感到不安的關卡，因此，我們針對「面試技巧」進行觀測，一起來看看網友大推的面試技巧有哪些！

模擬回答「履歷細節」超重要 從「經驗」汲取養分運用在新職務很加分

▲ 網友熱議TOP6面試技巧 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「面試技巧」相關話題的討論，發現「熟悉履歷內容」為面試技巧中的重中之重。由於面試官大多會從履歷中挑選出感興趣的內容，並針對細節提問，因此若對履歷中的經歷不熟悉，甚至面對問題表現出啞口無言的模樣，恐怕分數會在面試官心中大打折扣。

就有網友提到自身面試的經驗，說道「面試過程就很像大學面試，都從你的履歷或自我介紹找問題問」，也有人表示面試官針對履歷提問是想「看（應徵者）臨場反應以及是否有更detail的細節」，認為熟悉履歷中的細節，並多加練習對細節的描述技巧，會為面試加不少分。

而「結合過去經驗做出回答」也是面試的關鍵技巧之一。由於「評估過去經驗是否帶來成長」也是面試的重點，因此若能夠將過去經驗、心得套用在回答中，就能表現出自己可以從經驗中汲取養分，並應用到新工作上。

有人就提供回答的小撇步，指出可以運用「過去經驗可以延伸應用，在各產業皆能發揮職能和貢獻」的大框架進行回答，並盡量將經驗與新工作內容掛鉤，產生連結。

此外，「誠實回答」更是面試時的一大原則。面試時無論是在經驗、價值觀上，都應該秉持誠實的態度，避免說謊，若因說謊意外錄取反而在後期會得不償失。

擔任過人資的網友就點出「其實面試就是在找跟自己價值觀類似的公司，你講實話能接受的公司就是跟你合，所以這樣反而進公司之後會比較不容易換工作」，認為面試時的誠信為最需要遵守的基本原則。

你也常因面試而感到焦慮不安嗎？或是已經是身經百戰的面試老手了呢？無論面試時遇到如何刁鑽的問題，都要記得保持鎮定並冷靜應答，同時也提醒，面試前可以先多多查找公司相關資料、了解企業理念與工作內容，才可避免對於公司相關問題一問三不知！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「面試技巧」相關討論則數。

觀測期間：2023/08/16~2023/11/15，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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