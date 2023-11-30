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勞動部新規：30人以上公司 須實施性騷擾防治教育訓練

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
未來30人以上公司針對新進人員、主管職位者、性騷擾事件申訴調查人員應定期實施防治性騷擾的教育訓練。圖／聯合報資料庫
未來30人以上公司針對新進人員、主管職位者、性騷擾事件申訴調查人員應定期實施防治性騷擾的教育訓練。圖／聯合報資料庫

配合「性別平等工作法」修法，勞動部近日預告修正子法「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」，未來30人以上公司針對新進人員、主管職位者、性騷擾事件申訴調查人員應定期實施防治性騷擾的教育訓練。此外，500人以上的公司需提供性騷被害人至少2次的心理諮商協助。

依性別平等工作法規定，雇主應該採取適當措施防止性騷擾發生，其中僱用員工30人雇主應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範，並在工作場所公開揭示。

勞動部條平司長黃維琛說，修正後的準則明訂，僱用30人以上公司雇主應針對新進員工、主管職位者，以及參與性騷擾申訴事件處理調查及決議人員，每年定期實施防治性騷擾相關教育訓練。

考量事業單位能力所及，也明訂僱用500人以上的雇主，當申訴人或被害人有需要時，應提供至少2次的心理諮商協助。至於其他中小企業，黃維琛說，則可透過地方政府提供資源轉介。

此外，黃維琛說，這次性工法修法，新增在被害人未提出申訴、但雇主聽聞、知悉騷擾等傳聞的情況下，雇主也必須主動介入調查，但經專家學者提醒，有一種狀況是介於申訴、未申訴之間，性騷擾被害人雖告知雇主被騷擾的情況，但基於不想把事情鬧大等個人考量，不願配合雇主啟動調查程序，因此這次準則也新增規定，當被害人基於其他考量不願進入處理程序，雇主仍必須採取立即有效的糾正及補救措施。

黃維琛說，預期期14天，後續還需進行相關法制程序，將配合明年3月8日上路。

性騷擾 勞動部

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