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台灣缺工又如何？ 調查：年輕人沒這4大價值不會來

遠見／ 文‧胡華勝
疫後職場生態轉變，現在新世代員工最在乎的價值有哪些？情境示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
疫後職場生態轉變，現在新世代員工最在乎的價值有哪些？情境示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

疫後職場生態轉變，104人力銀行調查指出，企業通知求職者面試，平均每通知5位，只有1位會成為新員工；平均招募天數47.7天，比前一年多2.2天。許多徵才機構面臨缺工焦慮。現在新世代員工，最在乎的價值有這四種，沒有可能求也求不到，不只是薪資高低。

歷經疫情衝擊與震憾教育之後，台灣的職場生態出現怎麼樣的變化？104人力銀行調查顯示，勞工（在職者與求職者）與雇主（企業）在工作價值上皆出現新的變化。

以勞工的工作價值認知來看，有4大發現。以企業人資的面向來看，對於招募人才也有5大新課題，成為當前最迫切的需求。

經濟報酬外，最重視工作有保障

104人力銀行調查發現，歷經疫情震撼教育之後，在職者與求職者心境轉為保守，這樣的態度明顯的反應在工作價值上。以類別看，員工首先重視的是經濟報酬，其次為組織安全與安定、再來是人際價值與成長價值。

104分析，近2年可能由於景氣遲緩影響，求職者認為工作有保障最為重要。在組織安全與安定條件中，員工最在意的「工作有保障」，這項訴求更連續2年位居第一。

此外，受到疫情影響，人們益加重視生活層面的平衡發展，因此「工作與生活平衡」的名次明顯往前移動。另一個名次也進步的則是「同事間溝通互動良好」。

歸納員工工作價值有4大發現：

1. 最在乎的工作價值：依序包括經濟報酬、組織安全與安定、人際價值、成長價值。整體來說，受疫情影響，在職者心境轉保守，對組織的安全與安定更為重視。

2. 工作價值符合度：企業形象符合工作價值的名次有提升，例如近3年企業推動ESG。

3. 轉換工作的原因：主要為經濟報酬，其次是人際價值；另因公司制度不佳而轉職的比率增加。

4. 求職在意的重點：以經濟報酬為首要考量，貼近「錢多、事少、離家近」，工作與生活平衡也是考量的重點之一；學生身份求職者更在意彈性工時及成長價值。

104人力銀行行銷長張寶玲表示，調查也發現不同世代的工作價值。8、9年級的年輕世代，較去年更重視工作與個人生活是否有好的平衡。7年級今年較重視獎金制度的公平合理，且經濟價值項目也較別的世代來得更為在乎。4、5年級較為重視自己是否具備工作所需技能。

張寶玲表示，8、9年級的年輕世代，較去年更重視工作與個人生活是否有好的平衡。104提供
張寶玲表示，8、9年級的年輕世代，較去年更重視工作與個人生活是否有好的平衡。104提供

企業招募時間拉長、成功率降低

近年缺工海嘯浪潮不斷湧現，企業招募人才不僅困難度增加，招募時間拉長、成功率甚至只剩下2成。如何從求職者與在職者的需求想法中，找到讓留才的關鍵成為人資的課題。

104調查顯示，企業通知求職者面試，平均每通知5位，只有1位會成為新員工；平均招募天數47.7天，比前一年多2.2天。企業的薪資福利缺乏競爭力、企業知名度低是主因。

在職場條件環境上，過去3年因疫情企業推動 人資作業數位化，包括人員招募採AI／視訊面談、員工培訓採線上／遠端與OMO（online merge offline）學習的比例逐年提升。

值得注意的是，疫情期間曾提供完全遠距或混合辦公的企業，今年已有超過半數不再提供，多數希望員工回歸既有的工作場域。

1. 徵才趨勢與難題應對：企業招募仍以線上徵才為主，2023 年透過校園經營延攬人才的意願增加。

2. 人才培育趨勢與難題應對：線上／遠端學習、OMO學習逐漸成為企業規劃與培育資源的主力。但，員工參與培育課程意願低，且無足夠育才經費影響企業推動內部人才培訓。

3. 人資作業E化趨勢與效益：人資作業接軌 E 化逐漸成熟。

4. 視訊面談與WFH機制：AI／線上視訊面談一條龍線上招募服務蔚為趨勢。解封後企業WFH意願大幅減少。

5. 熟齡族群（中高齡／高齡）議題受到重視：有近六成企業知道僱用熟齡族可申請僱用獎勵措施，更有四成三企業會因獎助措施增加僱用意願。

對此業徵才難、留才亦難的狀況，104人力銀行人力資源處協理江錦樺建議，參考外部薪資情報或透過企業人才診斷，掌握薪資趨勢以建立企業搶才優勢。運用評論平台增加企業的曝光度。

此外，根據調查數據，有教育訓練企業面試到談率69.6％、新人報到率73.1％，均較未提供企業面試到談率66％、新人報到率70.7％高，建議建立教育訓練機制幫助新人快速適應環境，對吸引人才有加分效果。

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（本文出自2023.11.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

求職 職場 薪資 新鮮人 缺才

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