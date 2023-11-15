30歲、40歲、50歲皆適用的8個轉行守則！ 讓職涯轉換變自然

40歲前就會遇到職涯危機？ 50歲尋求轉職或轉行機會，還來得及？英國職涯諮詢權威伊巴拉，最近提出警示，這波疫情來襲後，全球職場出現巨變，職涯危機不會等中年才來，同時每個人一生中轉換跑道頻率也會變高，以往的轉行建議需要更新。她並根據近年輔導學員經驗，提出30歲、40歲、50歲，與退休後重返都適用的8個轉行守則，助你換跑道愈換愈自然。

你還認為職場危機，等40歲中年才出現？世界已經變了。

美國一位年輕女性韓莉（Emily Hanley），正努力朝喜劇演員之路發展，但平日靠接文案外稿來賺取穩定收入。沒想到，今年初她發現自己「被失業」，搶工作的元兇是人工智慧ChatGPT。

「本來我一週通常可接到10個案子，今年開始銳減，一開始變一週5個，然後3個，最後剩一個，」韓莉說。她隨後認真詢問客戶，是否有讓她改進，以便恢復接案的建議？沒想到客戶表示，已經決定改用ChatGPT取代寫文工作。

韓莉後來四處狂遞履歷3個月，得到回覆卻不多，甚至有一間企業明白表示，有興趣雇她，是想要她去訓練AI寫出和她風格類似的文案，那不等於創造一個扼殺自己生計的新對手？最後，韓莉決定在TikTok公開分享被AI失業的經驗，引來網友熱烈迴響後，8月終於找到文案新工作。

至於面臨事業與家庭雙重考驗的當代中年人，處境仍然不好過。例如，一位在紐約出版業任高職的蕾珀（Brenda Rayport），即將迎接40歲生日，心情卻很不亮麗。她花了3年將公司的語言學習出版部門重整成功，拚命工作的代價，是犧牲了個人生活。

「有天我突然發現，自己除了工作竟無任何嗜好；婚姻則是離婚收場。即便我的部門很成功，公司重整過程中同事陸續離開，到最後，我只覺得自己像顆棋子。」蕾珀表示。但是，她就像許多徬徨的中年人一樣，只知道自己不想要這樣下去，卻不曉得新路在哪裡。

全球化、疫情與AI，讓全球職場出現巨變

全球化、疫情與人工智慧等自動化新科技，讓全球職場面臨巨變，連英國權威的職場諮詢專家都表示，以前的轉行建議不一定適用。

伊巴拉（Herminia Ibarra）是英國倫敦商學院組織行為學講座教授，她在2007年曾著書《轉業聖經（Working Identity: Unconventional Strategies for Reinventing Your Career） 》，由於書中翔實研究深獲外界推崇，就此成為全球知名的職涯諮詢權威。

伊巴拉多年來也長期授課，專門教導學生尋找轉行最佳戰略，在新冠疫情時也曾開設線上課程，傳授30歲、40歲與50歲人士的職涯轉換建議。但她坦承，從2007年到2023年，全球職場已經有很多變化。

首先，以前上班族通常要到中年40歲左右，才比較可能面臨職涯危機的考驗。但是現在產業變化愈來愈快，韓莉認為即便是職場菜鳥，也會遇上。另外，退休後擔憂存款不夠，重返職場的人愈來愈多。想做非正職工作或發展多元專業，不再眷戀當企業戰士的非典型白領，也正成主流。

職涯危機無所不在，不如平日培養好換跑道基本功

其實，伊巴拉在2007年所寫的轉業聖經，原本瞄準中年以後至退休前的上班族，如今她自認觀念已過時，現在，隨著人類壽命逐漸提高，一生中工作年限變長，可能遇到更多次職涯關卡，徹底轉行將更常見。與其憂慮職涯危機；不如平日培養好換跑道的基本功，讓轉行或轉職變自然，重點就是付出行動！

也因此，伊巴拉在2023年依照新趨勢完整修訂，是提供給30歲、40歲、50歲，甚至退休後重返職場人士都適用的轉行建議，已經將她這些年輔導學生的經驗融入。其中不少對自己的前途正感迷惘的人，可說是一記當頭棒喝，包括以下8點：

1. 轉換職涯，等於實現一個全新的自我，光跟隨你的心卻不見得有用

在許多電影戲劇中，詮釋一個人轉換跑道的情節，常常是靈光乍現，某天醒來決定要跟隨自己的心（Follw your heart），決定從工程師改做插畫家云云。但伊巴拉研究指出，這樣的作法浪漫卻不切實際。轉換職涯，確實等於實現一個全新的自我，從對外形象到行為模式都會改，但別忘了，你的舊自我，也是靠長時間養成。要展現新的自我，也需要不斷試錯與打磨，不會靠一夕間聆聽自己心境就成功。

2. 剛決定轉行，做任何評估與性向測驗也不太有用

換跑道能否成功，要靠真實行動中的回饋才會理解。伊巴拉指出，她許多學員，都曾在傳統的職涯顧問建議下，做各種評估測驗，但實際上沒辦法預言那個即將脫胎換骨的你。

3. 轉行需要曖昧期，同時試探多種方向，比專注一個好

轉行之初，許多人其實還不瞭解自己潛力，伊巴拉建議不要太快瞄準一個清楚目標比較好。

像是前述的出版業主管蕾帕，後來意外認識了新的對象結婚，索性決定跟新婚丈夫遷居到芝加哥。縱然有許多獵才公司找上她，蕾帕卻勇敢拒絕和以前一樣的高階主管位置，決心試探新的可能。一開始她積極從猶太人圈子找人脈，也嘗試過去學校當老師，最後才決定瞄準作者經紀人為新職涯的起點。

怎麼去評估自己各種可能性？伊巴拉建議可以把對自己未來的多種想像都寫下來，然後一一找機會嘗試。

轉行之初，許多人其實還不瞭解自己潛力，伊巴拉建議不要太快瞄準一個清楚目標比較好。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

4. 轉行人脈相當重要，重點是結交新朋友

轉行確實需要人脈指引，才會知道新行業的生態與幫你評估可以切入的機會。但是，許多人傾向從周遭親友圈尋求幫助，效益通常不大。你真正該做的是結交新朋友，拓展人際圈。例如上述的美國女孩韓莉，靠著在TikTok上登高一呼，引來陌生網友直接聯繫面試，決定發案給她，就讓狂遞履歷的她不再失業。

5. 新的能力要靠時間長出來，慢慢來比較好

你可能聽說過周邊朋友，本來找到一個夢幻新職位，卻很快摸摸鼻子回來。其實根據依伯拉的研究，太快找到下一個缺，可能更快撞牆，因為你根本沒準備好。反而是願意花幾個月甚至更長時間摸索的人，比較容易真的成功。

這中間是靠累積，包括上課、找人脈，驗證自己能耐，有可能要進行數個月或半年才會找到比較正確的方向。

6. 別掉進做一行嫌一行的困境

許多行業看起來美好，實際上不一定適合你。因此，請務必要給自己一個能深度體驗新行業工作的機會，再決定是否要認真換跑道。不論是實習或者跟著在這行業的朋友旁邊觀察都可以。

7. 重新整理履歷與自傳也相當重要

除了該依照新職涯所需形象打造，一定要找一個願意誠實批判你履歷盲點的朋友檢視。

8. 別在意有人批判你換行太魯莽

根據她輔導學員經驗，職涯改變常來得突然，很多人找到的新方向還讓親友大感意外。重點是：勇敢踏出第一步，並對自己保持誠實就對了。無論哪個年歲開始找新路，都不會太晚。

（本文出自2023.11.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）