聽新聞
test
0:00 / 0:00

特休違規5態樣 今年雙北最多

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部今整理出常見的雇主違反特休假規定的五大態樣。情境示意圖／ingimage
勞動部今整理出常見的雇主違反特休假規定的五大態樣。情境示意圖／ingimage

勞動部昨公布五大特休假ＮＧ態樣。勞動部指出，依勞基法規定，特休假應按照勞工意願排定，年終將近，事業單位如約定以曆年制（每年一月一日至十二月卅一日）為請特休期間，到期沒休完的特休假天數，除勞雇雙方協商可遞延至次年，其餘日數不論未休原因，雇主都應該結清換算工資發給勞工。

勞動部並整理出雇主違反特休假規定的五大態樣，包括工作滿一年只給七天特休、逕自排定勞工特休日期、沒給部分工時的勞工特休假、 未告知勞工下一年度可休特休天數、 未每年定期以書面通知勞工特休天數。

勞動部條平司長黃維琛說，有雇主誤以為勞工工作滿半年取得三天特休假後，可從滿一年的七天中扣除，但依法，勞工工作年資滿半年的三天特休假，以及滿一年的七天特別休假應分別給予。此外，不論部分工時或全時工作、按件計酬或按時計酬，都適用勞基法相關規定，部分工時勞工如果在同一事業單位工作滿一定期間，雇主也要按累計工時比例給特休假。

黃維琛說，有些公司面臨缺工，有雇主會說一次把勞工的特休假「買下來」，跟勞工約定所有特休假改成折發工資，導致勞工有假休不得，也涉違法。

勞動部統計二○二○年至二○二二年，違反勞基法特休規定者共一七五一件、開罰五三五○萬。今年截至十月底，也已開罰四六六件、二○八○萬元，前三名縣市分別是新北市八十九件、台北市五十九件、桃園五十五件。

勞動部 工時

延伸閱讀

立委批七年半提不出勞保年改方案 勞長：勞工不像軍公教會理財

確診登革熱隔離 雇主不得扣全勤獎金、否則最高罰100萬

立委要求年底前提出勞保年金改革方案 勞動部竟這麼回

蔡政府執政7年半 立委轟：連1個勞保年改方向都提不出

相關新聞

特休違規5態樣 今年雙北最多

勞動部昨公布五大特休假ＮＧ態樣。勞動部指出，依勞基法規定，特休假應按照勞工意願排定，年終將近，事業單位如約定以曆年制（每...

你老闆違法了嗎？勞部公布5大特休NG態樣 3年罰5千萬

又到年底了，勞動部今公布5大特休假NG態樣，包括工作滿1年卻只給7天特休、逕自排定勞工特休日期、沒給時薪打工族特休假、 ...

人資看錯履歷錄取「國中畢業生」 菜鳥上班曝：每天都怕被發現

在公司面試時，通常主管會根據新鮮人的履歷來發問，不過若拿錯履歷可能就尷尬了。日前有位求職者表示，她只有國中學歷，但先前抱著嘗試的心態投了一間有名的公司，對方拿錯履歷還錄取她了，入職後她求助「我每天都害怕被發現，該怎麼跟主管說才好？」

他年收入破百萬卻很痛苦 過來人點頭：希望睡夢中就走了

台灣長期以來處於低薪狀態，許多人都渴望能年收入百萬，讓自己過得好一點。雖然沒錢很鬱卒，但有錢一定開心嗎？有一名網友就透露朋友雖然年收入百萬元，但卻過得很不開心，讓原PO不解真的有人因為錢多而不開心的嗎？

保全第1天被派案場「上16小時」 網揭缺人慘況、教戰「罰到他們捧錢找你和解」

一名網友擔任保全，第一天上工就要上16個小時，而且還被派去臨時案場，從下午支援到隔天早上。po文的網友說明工作內容，...

外籍看護工受暴有黑數 立委籲納家暴法保護衛福部不同意

超高齡社會來臨，聘雇看護工已成為不少失能長者家中常態。立法院社福及衛環委員會、司法法制委員會今聯合審議「家庭暴力防治法」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。