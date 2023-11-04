特休違規5態樣 今年雙北最多

勞動部昨公布五大特休假ＮＧ態樣。勞動部指出，依勞基法規定，特休假應按照勞工意願排定，年終將近，事業單位如約定以曆年制（每年一月一日至十二月卅一日）為請特休期間，到期沒休完的特休假天數，除勞雇雙方協商可遞延至次年，其餘日數不論未休原因，雇主都應該結清換算工資發給勞工。

勞動部並整理出雇主違反特休假規定的五大態樣，包括工作滿一年只給七天特休、逕自排定勞工特休日期、沒給部分工時的勞工特休假、 未告知勞工下一年度可休特休天數、 未每年定期以書面通知勞工特休天數。

勞動部條平司長黃維琛說，有雇主誤以為勞工工作滿半年取得三天特休假後，可從滿一年的七天中扣除，但依法，勞工工作年資滿半年的三天特休假，以及滿一年的七天特別休假應分別給予。此外，不論部分工時或全時工作、按件計酬或按時計酬，都適用勞基法相關規定，部分工時勞工如果在同一事業單位工作滿一定期間，雇主也要按累計工時比例給特休假。

黃維琛說，有些公司面臨缺工，有雇主會說一次把勞工的特休假「買下來」，跟勞工約定所有特休假改成折發工資，導致勞工有假休不得，也涉違法。

勞動部統計二○二○年至二○二二年，違反勞基法特休規定者共一七五一件、開罰五三五○萬。今年截至十月底，也已開罰四六六件、二○八○萬元，前三名縣市分別是新北市八十九件、台北市五十九件、桃園五十五件。