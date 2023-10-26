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八年級「敢說敢離職」 網酸一句：不離職就買得起房嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友上網詢問大家為何八年級較敢離職，釣出大家對不同世代對職場態度的看法。此為示意圖，圖片來源：Ingimage
一名網友上網詢問大家為何八年級較敢離職，釣出大家對不同世代對職場態度的看法。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

職場上的上班族，有沒有發現哪一世代的同事離職率比較高？一名網友在PTT以「為什麼八年級動不動就離職」為標題詢問大家對八年級生在職場態度的看法，他表示：「發現八年級很敢說話，也很敢離職，被講個兩句，偶爾加個班，不爽然後就離職了，是八年級比較勇敢嗎？」，引起網友討論。

該文釣出網友對不同世代對職場的態度和應對不同表示看法，有人發現八年級其實是最不想當「奴」的一代，因為「沒結婚、沒買車買房，講話當然大聲」、「上升沒空間，就那樣了」、「爽啊，才領多少」，也有人殘忍地問一句：「不離職就買得起房嗎？」、「再努力也買不起房，有差嗎？」。

還有人覺得，目前八年級的一代，許多都是因為家裡有後援，「爸媽都有給房子，不用自己存錢」、「爸媽有錢會養，可以啃老」、「現在到處缺工又沒差」、「家裡不缺錢啊，反正一樣躺平」、「幸苦加班不如等繼承」、「八年級末跟著爸媽有錢吃喝玩樂，誰理你慣老闆」。

至於世代對職場態度的討論，有人發現「四五六年級不也是這樣」、「八年級更直接，講完你不鳥他，就提辭職」、「可能七年級生目前最奴」。但也有人認為，不用講八年級生，九年級生更是如此啊，「年輕有本錢，這就是答案」。

也有人抱持正面態度，「年輕人本來就要多嘗試離職累積經驗」、「不用死撐在沒有未來的位子」。

離職 職場

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