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Ｑ4人力需求調查 住宿餐飲、營建業缺人創歷年同期新高

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
觀光業、旅館業及民宿等產業人力需求逐漸增加，桃園市就業職訓服務處5、6月辦了3場大型聯合徵才活動。圖／桃園市勞動局提供
觀光業、旅館業及民宿等產業人力需求逐漸增加，桃園市就業職訓服務處5、6月辦了3場大型聯合徵才活動。圖／桃園市勞動局提供

勞動部今公布「112年第3次人力需求調查」，調查指出，今年Q4企業人力需求比Ｑ3淨增加5.2萬人，創9年以來同期次高，僅次於去年。但勞動部官員說，製造業雖人力需求淨增加1.7萬人，是人力需求最多的產業，但同時也創近3年同期最低，反觀住宿餐飲業、運輸及倉儲、營建工程業的人力需求持續上揚，創歷年同期新高。

為了解今年10月底就業市場人力需求情形，勞動部於7月3日至21日就員工規模30人以上的事業單位辦理「112年第3次人力需求調查」。調查結果指出，各事業單位10月底較7月底需求人數預計淨增加5.2萬人，創下近9年同期新高。

勞動部統計處處長梅家瑗分析，主要是產業鏈庫存調整持續，終端市場需求仍疲，全球景氣復甦延緩，持續抑制我國外貿表現，不過，疫後人潮動能釋放，國內消費強勁帶動，事業單位仍有一定水準人力增補需要，人力需求續處高檔。

以行業看觀察，梅家瑗說，10月底以製造業淨增加1.7萬人最多，但創3年同期新低。製造業次產業中，電子零組件製造業淨增加5千人較多，金屬製品製造業、機械設備製造業分別淨增加3千人與1千人。

淨增加人數第二高的行業是住宿及餐飲業，淨增加8千人，創有統計以來歷年同期最高，批發及零售業淨增加6千人，需求人力排第三。

梅家瑗表示，相較於製造業人力需求是近3年同期最低，住宿及餐飲業、運輸及倉儲業、營建工程都創歷年同期新高，內需產業缺工情況高出外銷產業，但她認為，製造業前幾年是因為疫情因素景氣暢旺，今年雖相對前幾年稍弱，但算是回歸疫情前的水準，且大家仍看好下半年出口，尤其現在是缺工時代，大家應不至於裁減人力，仍會保留人力上的實力，避免景氣回流時找不到人力。

勞動部 住宿 餐飲業

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