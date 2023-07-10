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中分署首運用VR科技宣導重點產業職訓 助青年屆退官兵轉銜就業爭好薪

聯合新聞網／ 台中訊
中分署服務同仁向屆退官兵展示3D列印擴增實境教材。勞動部勞動力發展署中彰投分署/提供
中分署服務同仁向屆退官兵展示3D列印擴增實境教材。勞動部勞動力發展署中彰投分署/提供

為了引導正值青年階段的國軍屆退官兵善用職訓資源提升技能水準，增進職場就業優勢，對接國家發展重點產業人力缺口，順利轉銜就業，勞動部勞動力發展署中彰投分署創新運用時下最夯的虛擬實境科技，結合臺中市榮民服務處於圳堵營區舉辦了一場不一樣的「112年屆退官兵權益說明會」，除提供多項符合國家重點產業相關職訓課程供選擇外，並運用VR科技行動裝置提供官兵身歷其境體驗臺中訓練場訓練環境，並參與虛擬導覽學習，吸引許多屆退官兵爭相體驗，透過虛實整合之互動體驗，深入了解該分署多元豐富的職訓課程，為無縫接軌職涯第二人生開啟更寬廣的機會。

中彰投分署指出，依榮服處統計資料每年服役9年以下的第二類官兵約占總退伍人數的8成，平均年齡約25.8歲，都是正值青年階段;為了協助這些屆退官兵解決初次尋職缺乏專業技能轉銜的困難，特別前進營區宣導符合國家重點產業相關職業訓練課程資訊，像是培育智慧機械產業人才的「精密機械班」、「電腦輔助機械製圖與製造班」等，這些訓練完全免費，也會輔導參加相關職類技能檢定及推介就業，協助這些青年屆退官兵轉銜就業爭好薪。

屆退官兵戴上VR眼鏡體驗臺中訓練場虛擬實境導覽。勞動部勞動力發展署中彰投分署/提供
屆退官兵戴上VR眼鏡體驗臺中訓練場虛擬實境導覽。勞動部勞動力發展署中彰投分署/提供

為吸引屆退官兵目光，本次特別安排「夢想載卡多」行動巡迴車搭配VR科技行動裝置，屆退官兵戴上VR眼鏡，彷彿身在全國最大訓練場，可以身歷其境的進行360度導覽，此外也可搭配平板進行3D列印機操作虛擬學習，透過新穎的沉浸式體驗，讓屆退官兵瞭解分署職訓資源，進而得以開創個人職涯地圖。

參與體驗的空軍黃姓軍官表示這是他第一次使用VR眼鏡，覺得很酷很有趣，也很訝異訓練場的園區環境及設備比想像中的還要好，預計明年退伍的他已決定參加該分署水電技術工程班;另一位陸軍女性軍官則提到她知道3D列印技術很流行，但之前只有看過3D列印筆，這次透過平板可以虛擬操作3D列印機的每一個步驟，再加上訓練師的教學影片講解，更加深她的印象，也會考慮參加相關課程。

勞動部為引導青年對接國家國家發展重點產業所需人力缺口，鼓勵青年提升技能水準，增進職場就業優勢，7月1日起只要符合年滿15歲至29歲之青年考取重點產業相關證照，可申請「證照獎勵金」，後續再投入重點產業對應行業之工作，還有「就業獎勵金」可拿。中分署也將持續推出符合國家重點產業相關職業訓練課程，支持青年強化產業所需技能「爭好薪」，課程詳情及報名資訊請上「台灣就業通」查詢，或撥打中分署服務專線04-23592181分機1541、1542洽詢。

勞動部 擴增實境 國軍

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