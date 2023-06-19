年輕人在職場都很敢講真話？ 網揭「1關鍵」：演了錢也不會變多

畢業季到來，許多新鮮人積極求職，準備步入職場。對此，近日就有一名網友發文表示，觀察到職場新人都有不怕主管、不怕同事的特質，因此好奇詢問「為什麼現代年輕人在職場都不演，敢講真話？」掀起大批網友熱議。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，最近發現剛進公司的年輕人，他們身上都有的特質就是「不怕主管、不怕同事」，似乎只要覺得不合理就會提出質疑，整個很直接，讓原PO忍不住想問「為什麼現代年輕人在職場都不演，敢講真話？」

貼文一出，立刻引起網友討論，紛紛回應「為什麼要演？完全不理解」、「除非你想靠拍馬屁上去，不然演的意義是啥」、「演了也買不起房子車子」、「因為演了錢也不會變多」、「現在年輕人沒幾個月就跳槽，幹嘛跟你客氣」、「一堆年輕人出來工作只是來賺零用錢的，家裡根本不缺錢」。

但也有網友持不同意見，「看個人吧，還是滿多人演的啊」、「要做長久一定要講出來啊，一開始就忍氣吞聲未來要怎麼過啦」、「新世代很棒，慣老闆只會軟土深掘」、「我反而喜歡這種模式欸，清楚明暸」、「觀察越有料的越低調，沒事狂該該叫的都廢柴」。