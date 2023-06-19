快訊

延後法定退休年齡補40萬勞動力缺口？ 龔明鑫這麼說

爆大小S吸毒嗑藥 黃子佼自己恐成首位傳喚對象

年輕人在職場都很敢講真話？ 網揭「1關鍵」：演了錢也不會變多

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，觀察到職場新人都有不怕主管、不怕同事的特質，因此好奇詢問「為什麼現代年輕人在職場都不演，敢講真話？」掀起網友熱議。 圖／ingimage
一名網友表示，觀察到職場新人都有不怕主管、不怕同事的特質，因此好奇詢問「為什麼現代年輕人在職場都不演，敢講真話？」掀起網友熱議。 圖／ingimage

畢業季到來，許多新鮮人積極求職，準備步入職場。對此，近日就有一名網友發文表示，觀察到職場新人都有不怕主管、不怕同事的特質，因此好奇詢問「為什麼現代年輕人在職場都不演，敢講真話？」掀起大批網友熱議。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，最近發現剛進公司的年輕人，他們身上都有的特質就是「不怕主管、不怕同事」，似乎只要覺得不合理就會提出質疑，整個很直接，讓原PO忍不住想問「為什麼現代年輕人在職場都不演，敢講真話？」

貼文一出，立刻引起網友討論，紛紛回應「為什麼要演？完全不理解」、「除非你想靠拍馬屁上去，不然演的意義是啥」、「演了也買不起房子車子」、「因為演了錢也不會變多」、「現在年輕人沒幾個月就跳槽，幹嘛跟你客氣」、「一堆年輕人出來工作只是來賺零用錢的，家裡根本不缺錢」。

但也有網友持不同意見，「看個人吧，還是滿多人演的啊」、「要做長久一定要講出來啊，一開始就忍氣吞聲未來要怎麼過啦」、「新世代很棒，慣老闆只會軟土深掘」、「我反而喜歡這種模式欸，清楚明暸」、「觀察越有料的越低調，沒事狂該該叫的都廢柴」。

新鮮人 職場 求職 PTT

延伸閱讀

情侶一起洗澡！男友「1舉動」讓她崩潰大哭 網全嚇傻：超噁心

他好奇「鐵板燒為何青菜都是豆芽菜和高麗菜？」 內行人曝解答

台灣大缺工怎還一堆畢業生待業？年輕人吐心裡話：不值得啊

錄取11新人 上班日「只來1人」！人資被叮滿頭包怒批：年輕人在想什麼

相關新聞

年輕人在職場都很敢講真話？ 網揭「1關鍵」：演了錢也不會變多

畢業季到來，許多新鮮人積極求職，準備步入職場。對此，近日就有一名網友發文表示，觀察到職場新人都有不怕主管、不怕同事的特質...

通勤族最高可接受車程多久？ 網認為「單趟40分鐘」很正常

通勤會增加上班族的疲憊感，日前一名網友表示，他朋友每天通勤來回時間最少要80分鐘，若塞車的話得花2小時，因此猶豫是否要離職，換工作縮短通勤時間。對此，原PO好奇表示「大家能接受的通勤時間最長多久？」

現代女性在職場仍被歧視？ 女網友反認為：跟能力有關

「#MeToo」風波仍在蔓延，性別平權議題再度受到社會重視，不過日前有網友以「女生在職場生存處於劣勢」為題，指出她擔任助理一職，周遭男主管、男同事都喜歡把雜事丟給女生做，而且也歧視女生「乖乖回家生孩子就好」，讓她認為「台灣的職場方面，男生看待女生的觀念如同以前一樣」。不過有女網友看完文章反吐嘈「助理本來就要做雜事！這跟歧視無關吧」。

畢業證書「被人資無情糟蹋」 網轟查驗隨便：入職會尊重人嗎？

面試、考試時，人資或試務人員都會依序檢查各類文件，以確定求職者或考生符合應試要求，但就有一名民眾在網路抱怨，公司規定須帶畢業證書正本以備查驗，結果畢業證書正本竟然被應試人員在左上角留下油性原子筆的筆痕，讓他生氣指出「要人帶畢業正本去，不是應該小心對待人家東西，畫到人家的畢業證書到底是在哈囉？」

台灣大缺工怎還一堆畢業生待業？年輕人吐心裡話：不值得啊

少子化衝擊就業市場，許多行業開始出現缺工潮，但一名商科專業出身的男網友表示自己願意流汗、南北跑，但不解明明現在大缺工，怎麼還會有人待業、找不到工作？貼文一出引起許多年輕網友透露心裡話。

半百更生人戒毒隱職場再出發 揮別浪流連

曾沾染毒癮的阿天（化名），30年來不斷出入監獄，重返社會時逾50歳，洗心革面的他求職四處碰壁，求助勞動部雲嘉南分署新營就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦