企業併購可任意解僱勞工 勞團：儘速修法補破洞

台灣每年約200件企業併購案，因勞基法第20條明定除新舊雇主商定留用的勞工，其餘勞工可依法終止契約，成了侵害勞工權益的漏洞。台灣貨運倉儲產業工會、桃園市及雲林縣產業總工會今到勞動部前抗議，要求勞動部儘速修法補破洞，落實「買賣不破僱傭」原則。

美麗華企業工會理事長黃文正說，兩年前美麗華球場老闆以企業併購為由，在新舊雇主轉換之際，以勞基法20條解僱他，會員則分散到4家公司，每家員工不到30人無法籌組工會，所謂的新舊雇主協商，但新舊雇主明明都是同一人，根本不合理，現在又新增建興貨運司機被解僱的案例，勞基法20條已經13年未修，呼籲勞動部儘速動作，才不會再有勞工遭受迫害。

建興貨運前司機江先生也現身說法。他說，今年2月原本要成立工會，卻被不當調動職務，他提起勞資調解，在5月4日調解成功，18日卻以新舊企業交接不續約為由解僱，公司換湯不換藥，完全藐視法律、故意玩弄勞工，這樣以後還有誰敢出來組工會？

全國金融業工會聯合總會秘書展韓仕賢表示，近20年來，台灣企業合併案多達兩、三千件，當企業合併，被消滅的公司員工應隨同移轉，而不是由新舊雇主決定，否則像工會活躍份子的員工就很容易「被做掉」，殺雞儆猴，導致勞工更不敢出聲主張權益，今年4月已經有執政黨立委提出修正草案補漏洞，呼籲勞動部儘速提版本，不要怠惰修法。

雲林縣產總秘書長吳嘉浤指出，已經有學者研究提及歐洲國家對企業併購有嚴格限制，明定勞動關係在營業轉讓時的概括承受原則，台灣法令明顯落後世界潮流，台灣每年兩百多件併購案，不只是工會成員，中高齡、懷孕女性勞工都可能在併購過程被迫失去工作權，勞動部有沒有想要保護這些人？

對此，勞動部勞動關係司合作科科長劉政彥回應，勞動部嚴正聲明，如雇主有不當勞動行為，勞工或工會可提出不當勞動行為裁決，裁決委員會將依法定程序儘速審理，如經認定雇主違法，勞動部也將依法裁處，並要求資方履行救濟命令。

此外，關於勞基法第20條修法進度，劉政彥說，勞動部樂觀其成，但相關修法涉及企業併購法及金融機構合併，勞動部將持續與經濟部、金管會合作，蒐集各界意見、凝聚共識。