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她無奈狂收「不符的面試邀約」 人資曝內幕：不建議關閉履歷

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友不斷收到「與自己履歷不符」的面試邀約。 示意圖／ingimage
一名女網友不斷收到「與自己履歷不符」的面試邀約。 示意圖／ingimage

現在找工作的管道相當多，許多人都會透過求職網站尋找合適的職缺。不過，一名女網友在網路上發文，提到自己打開求職網站上的履歷後，便開始收到許多與自己不符的面試邀約，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（25）日一名女網友在Dcard上以「人資可以不要亂發面試邀請嗎」為題發文，她透露自己曾經到日本攻讀日文，目前返台於日商工作，主要從事翻譯和行政等相關秘書工作。原PO表示近期想找兼職，於是就把履歷打開，結果卻收到許多和自己履歷不符的面試邀約。對此，原PO困惑詢問大家，「這些人資真的有好好看求職者的履歷嗎？還是亂槍打鳥亂發一通？著實非常困擾」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「所以我找工作通常都不會開啟履歷，而是專心投遞想進的公司」、「履歷公開通常會很常收到這種罐頭面試邀約，建議還是關閉履歷，自己找喜歡和適合的職缺來投履歷」、「我還遇過我人在台南，結果發來板橋的職缺」、「打電話直接約面試更沒禮貌，聽都沒聽過」、「我也收到一堆跟我求職要求沒關的邀請，超煩，不然就直接打電話來，更煩」。

也有網友提到，「我是軟體業人資，那些工作應該不會找人資篩履歷，應該就是廣發，但真的建議開啟履歷，因為我待過的好公司比起自己應徵的人，更愛自己挑人」、「但我還是建議開啟欸，最近找實習，很多科技業的大公司都會主動找自己想要的人才」、「開了履歷，有外商公司會主動找人，目前年收百萬的工作也是因為當初公司主動找上門也順利拿到offer的」。

履歷 面試 求職 Dcard

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