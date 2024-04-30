聽新聞
test
0:00 / 0:00
不只何瑞之…誰是媽寶男？巨蟹雙魚不意外、超獨立「這星座」關鍵時刻選擇家人
戲劇《不夠善良的我們》上周播出大結局，引起熱烈討論。其中男主角何瑞之因為媽媽關係放棄愛人，更儼然成了「媽寶」代言人。命理網站旺好運分享，有些人非常「尊重家人」，甚至遇到事情都一定要獲得家人同意才會做，快看看哪些星座和何瑞之一樣，可能成為「媽寶男」吧？
第三名：雙魚座
雙魚座想的總是比較細膩，需要別人給予意見，而家人就是最好的幫手，久而久之，還會習慣接受家的安排，慢慢過著已經被安排好的人生，逐漸開始失去自己的判斷能力。
第二名：水瓶座
水瓶座雖然平時看起來都很自立自強，但其實他們內心是很看重家的，對他們來說家人永遠才是最重要的，永遠會把他們放在第一順位，因此常常讓身旁人能諒解卻又覺得很傻眼。
第一名：巨蟹座
巨蟹座溫柔愛家，他們認為自己身為男孩子，很多事情就是要以家庭為優先，很多事情都會先經過家人同意才執行，雖然這讓旁人聽起來好像很有肩膀與責任感，但其實在某種程度上也是一種媽寶的行為。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
-
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言