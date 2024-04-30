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12星座女生「不急著走入婚姻」原因曝光！這星座最想當女王獨自精彩

聯合新聞網／ 綜合報導
塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文，指出12星座女生不想結婚的原因。示意圖／ingimage
塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文，指出12星座女生不想結婚的原因。示意圖／ingimage

結婚不一定現代人是愛情的結局，許多情侶就算不結婚，生活也依然冒著粉紅泡泡。塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文，分析12星座女性不想結婚的理由由什麼因素造成的。

牡羊座：渴望自由自在地生活，對婚姻的束縛感到厭倦，更喜歡隨心所欲地追求個人發展。牡羊女們相信，只有在追求自己的夢想和目標時才能真正感到滿足。

金牛座：金牛座的女生希望在婚姻中獲得安全感和穩定性。因此傾向於等待事業穩定、經濟充裕後再考慮結婚，以確保自己有足夠的能力支持家庭。

雙子座：希望探索人生的多樣性和豐富性，不想被婚姻所限制。她們想在自己的世界中自在地生活，追求刺激和新奇的體驗。

巨蟹座：家庭對巨蟹座女生來說非常重要，因此理想是找到是能與家人和睦相處的伴侶，建立起穩固的家庭關係，會慎重考慮婚姻。

獅子座：追求在事業上有所成就、渴望個人的成功，婚姻只是人生的一部分，不是全部。她們希望與一個能夠理解和支持自己事業的伴侶建立關係。

處女座：對伴侶的要求相當高，希望能夠找到完美的對象，所以往往會等待合適的人出現。不願意妥協自己的要求，只願意與真正適合的人結婚。

天秤座：天秤座女生希望婚姻是建立在平等和諧的基礎上，不想與一個讓她們感到壓力的伴侶結婚。等待適當的時機和對象出現，才會考慮步入婚姻。

天蠍座：對於婚姻有著複雜的情感，一方面渴望和一個能提供安全感、支持的人結婚；另一方面又害怕失去自由和獨立，所以她們需要更多的時間來考慮是否要步入婚姻。

射手座：生性熱愛自由，想探索人生的各種可能性，對婚姻感到壓力。更喜歡追求精神上的快樂，不想被婚姻束縛。

摩羯座：事業有成後才會考慮結婚，追求穩定和安全感是首要目標。不願意在事業還不穩定時步入婚姻。

水瓶座：重視個人獨立和自主性，不喜歡被婚姻限制。與其被社會壓力逼著結婚，她們更願意等待合適的人出現。

雙魚座：對於婚姻有著很高的期望，希望找到一個能給予自己幸福的人。但也會害怕受到感情傷害，需要更長的時間來建立信任和親密關係。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

催婚 塔羅牌 星座 星座運勢 結婚

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