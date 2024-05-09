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【心理測驗】選一張圖 透視你心中的黑暗與光明

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心測：選一張圖，透視你心中的黑暗與光明(圖片來源：Shutterstock)
心測：選一張圖，透視你心中的黑暗與光明(圖片來源：Shutterstock)

你害怕黑暗嗎？你是否一直在追尋著光明？其實，人是一體兩面，有光明的一面，也有黑暗的一面。科技紫微網就來根據你的選擇，透視你心中的黑與白。

情境：黑暗使人恐懼，每個人的心裡都有一片深不可測的黑夜，也都有尋找光明的本能。請你選一張最讓你感到安心的圖片，就可以知道，什麼樣的黑暗最讓你難受，又該如何找到通往光明的路徑！

心測：選一張圖，透視你心中的黑暗與光明

圖片來源：科技紫微網

結果分析：

選1、閃爍的霓虹
從你的選擇來看，閃爍的霓虹燈有著精美、豐富的色彩，能烘托出不同情調的環境氛圍，讓人身臨其境流連忘返。它是美好、繁華的象徵，但同時也有燈紅酒綠的負面影響。這透視出的是，你追求極為豐富的精神世界，同時心底也嚮往情慾的美好，偶有放縱的念頭。

對待自己的黑暗面，不可一味壓抑，但也不能縱慾，而是需要找到情感發洩的正向途徑。多和朋友聚會、出遊，找個值得愛的人談一場能期待未來的戀愛……這些都能將內心的一點小黑暗轉化為光明。

選2、溫暖的燭火
你選擇的是微小、不起眼的燭火，然而它代表的是靈魂之火，象徵希望、美好與幸福。這個選擇映射出的是，你的內心世界溫暖而充滿愛，對人、對事都飽含愛意，願意照亮別人，犧牲付出。只是你容易隨風搖擺，缺少自信，容易看輕自己。

燭光雖微，但星星之火也可燎原。其實黑暗中的每一束光都代表著希望，要找到自信，多愛自己，肯定生活中的小確幸，人生就會越來越光明。

選3、繽紛的煙火
你選擇的是絢爛多彩、但稍縱即逝的煙火。煙火綻放時照亮的是整個夜空，只是太過短暫，只能一閃而過。這也反映出你的內心具有極大的能量，追求爆發性的成功，期待一鳴驚人。有時顯得名利心太重，太在乎結果，而忽略了沿途的美麗風景。

為了看到煙火綻放的燦爛時刻，投入的那些等待是值得的。想要收獲更多精彩的瞬間，就不要為了一時的小利而放棄努力。多多注重追求的過程，專注、享受，如此迎來的爆發才更繽紛多姿。

選4、熱烈的營火
你選擇的是熱烈、興旺的營火。熊熊烈火不止照亮田野，也照亮了每一顆圍著營火的心靈，激發大家想要手牽手一起唱歌、跳舞的熱情。這反映出的是，你喜歡熱鬧，有一顆熱心腸，也願意與人團結合作。只是你有時表現慾過盛，或熱心過度，反而造成幫倒忙。

熱情與活力是前進的動力，熱心助人更是好事，然而也需要拿捏好分寸。營火太旺太猛時，不僅易灼傷別人，也會傷到自己唷。

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