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水逆啊！4月1日起五星座「各方面」遭重擊…射手雙魚財運、他最慘整體運勢都衰

聯合新聞網／ 文/清水孟國際塔羅小孟老師
圖為水逆很倒楣示意圖。圖/ingimage
圖為水逆很倒楣示意圖。圖/ingimage

4月1日到4月25日水逆，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享有五個星座將遭受重擊，各自有不同的問題，請小心為上。

TOP 5：射手座－衝擊投資買賣

水逆出現於射手座的偏財宮，代表在投資買賣或是娛樂玩票性質的投資，都顯得很難有滿意的報酬。此時會感受到強烈的壓力，內心出現一股不安，同時也害怕當前的投資是否有波動，而造成損失。

因水逆關係，射手會變得很敏感，也容易顯得過度保守，腦中會有很多想法不容易展現出來，也不一定真的知道該怎麼做，所以會無法將想法如實表現出來。以至於很多投資都處於空想的狀態，就算是小額投資玩彩券也無法勇敢下手買單，導致在這段期間會損失不少賺錢機會。

TOP 4：巨蟹座－衝擊事業表現

水星在巨蟹的事業宮，儘管出現了水星逆行現象，不至於讓這期間的努力放水流，應當是很有事業心的，但卻會讓這段間期的表現，出現了更多變化，事業成績差強人意且不如預期。

部分原因是巨蟹座這段期間說的話及表現行為，都不太能夠被接受，還有則是巨蟹座本身想法左右反覆不定，表現不出更好的成績與作品，所以這期間巨蟹們不妨低調點，以度過動亂的水逆期。

Top3:雙魚座：衝擊正財宮

雙魚座在水逆期，要特別留意金錢方面，會出現無法正常運用資產的現象，尤其是不太常遇到的財務問題，會更顯笨拙。雙魚一向給人聰明的模樣，這時會有點太鑽牛角尖了，思考不敏捷，好像頭腦突然短路一樣，對金錢的使用顯得很悲觀又害怕，會有猶豫兩難的不正常行為。

這期間也更容易衝動，在工作上因此要留意說錯話的可能，特別是靠說話來爭取業績、賺取紅利獎金的人，務必小心說話，此次引起客戶不滿的機率會很高，因而造成收入銳減。這段期間若能減少金錢相關的行為，則能更安全度過金錢危機。

TOP 2：金牛座－衝擊自我表現

金牛座在這水逆期間，會出現很大的不安全感、憂慮感，也會連帶更加固執。特別是金牛座本身就需要金錢上的穩定才有安全感，但這時儘管身上不缺錢，卻會有種匱乏感，總覺得身上錢不夠用，而這樣的心態會影響到生活其他方面的作息。

對很多事不感興趣，也不敢去做，很多事情都顯得綁手綁腳，連工作都可能無法發揮正常實力，自我的表達也顯得無力，還可能出現自我封閉的傾向。溝通時詞不達意、話語無法明確表示出來，欲言又止的情況接二連三出現，切記要多留意。

TOP 1：牡羊座－衝擊整體運勢

牡羊座在這次的水逆期間，是首當其衝，而且剛好衝到本命宮，容易出現「變色龍」的角色，昨是今非、說話不算話、牆頭草的情況。雖然說牡羊座本來就容易改變想法，但這段期間更有彈性，隨時在變，會表現得比平常更會說話，因為見人說人話、見鬼說鬼話，只說對方喜歡聽的話，缺點卻更為慘烈。

這段期間很沒原則，立場左右搖擺，自己會很難去相信別人，就連自己也不信任自己了，出現嚴重的焦慮感，情商跟智慧也跟著低落。人際關係容易出現危機，原本是個最會溝通的角色，卻出現「物極必反」的現象，變成最難溝通的人了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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