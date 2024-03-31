你是天真蠟筆小新？還是溫柔小王子…看見MBTI-A、MBTI-T差異

接下來要介紹的類型不存在於典型的MBTI理論中，即「敏感度的差異」，這是最近以網路測評網站為主所添加的新概念。

MBTI-A：

以蠟筆小新或者小熊維尼為例，只要有美味的食物和有趣的朋友就會感到幸福。這種性格的情緒波動不大，也不太容易被周圍狀況影響而感到壓力，不會特別執著於社會價值上的成就，相對悠閒與正向樂觀，但也較缺乏推動自己去達成某件事情的動力。

MBTI-T：

《小王子》裡的的玫瑰常常擔心花莖是否會被風吹斷、會不會被野獸吃掉、火山會不會爆發；相對的，她也善於展現自己敏感的一面給小王子看。如果她是一朵個性悠哉從容的玫瑰花，那小王子和玫瑰花可能就不會成為那麼親密的朋友了。這種性格對壓力比較敏感，也很在意周圍人的看法，對社會成就有高度的渴望。情緒上較敏感，但也常在藝術性質的活動中嶄露頭角。

就算是同一種類型也不會百分之百完全相同，讓我們以更彈性的方式理解別人和自己吧！

MBTI_注意事項與活用小技巧

MBTI雖然不是科學，但也不能只用趣味性的角度來看待。

MBTI無法預測所有人的行為，即使是相同的類型，也不會表現出完全一樣的反應，就算是同一種類型，也會因為各傾向的程度差異而呈現不同的樣貌。例如，T傾向與他人相比顯得更為強烈的人，當他看到T傾向較弱的人時，就可能會覺得對方是F傾向的。從這方面來看，MBTI在實際人際關係中的特質傾向是具有相對性的。 《MBTI比你更懂你自己》。圖／平裝本出版提供

此外，據說MBTI類型是固定的。如果每次測試的結果都不同，可能是因為網路測試是採用簡化的測試方式，也可能是在成長環境中學習到的生活技巧覆蓋了原本的性格傾向。在這種情況下，有些人可能會處在不清楚自己是什麼類型的狀態，一輩子都以不同的類型過著不舒服的生活。

當我們認識並接受自己的特質，找到自己感到最舒適的生活方式並享受其中，還有比這更幸福的事情嗎？正如童話故事中的美好結局是天鵝不再過著醜小鴨的生活一樣，人類的世界也是如此。

(本文摘錄自《MBTI比你更懂你自己》，平裝本出版，未經同意禁止轉載。)

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