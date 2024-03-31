快訊

寶林饒河店個案 王必勝公布米酵菌酸檢驗結果 籲不要恐慌

總質詢開天窗背後 民進黨設內規減半質詢時間 立委也無奈

華爾街日報專訪張忠謀 自曝：中年創業祕辛與優勢

你是天真蠟筆小新？還是溫柔小王子…看見MBTI-A、MBTI-T差異

平裝本出版／ 文‧金素那
圖為朋友示意圖。圖/ ingimage
圖為朋友示意圖。圖/ ingimage

MBTI-A和MBTI-T〉：敏感度的差異

接下來要介紹的類型不存在於典型的MBTI理論中，即「敏感度的差異」，這是最近以網路測評網站為主所添加的新概念。

MBTI-A：

以蠟筆小新或者小熊維尼為例，只要有美味的食物和有趣的朋友就會感到幸福。這種性格的情緒波動不大，也不太容易被周圍狀況影響而感到壓力，不會特別執著於社會價值上的成就，相對悠閒與正向樂觀，但也較缺乏推動自己去達成某件事情的動力。

MBTI-T：

《小王子》裡的的玫瑰常常擔心花莖是否會被風吹斷、會不會被野獸吃掉、火山會不會爆發；相對的，她也善於展現自己敏感的一面給小王子看。如果她是一朵個性悠哉從容的玫瑰花，那小王子和玫瑰花可能就不會成為那麼親密的朋友了。這種性格對壓力比較敏感，也很在意周圍人的看法，對社會成就有高度的渴望。情緒上較敏感，但也常在藝術性質的活動中嶄露頭角。

就算是同一種類型也不會百分之百完全相同，讓我們以更彈性的方式理解別人和自己吧！

MBTI_注意事項與活用小技巧

MBTI雖然不是科學，但也不能只用趣味性的角度來看待。

MBTI無法預測所有人的行為，即使是相同的類型，也不會表現出完全一樣的反應，就算是同一種類型，也會因為各傾向的程度差異而呈現不同的樣貌。例如，T傾向與他人相比顯得更為強烈的人，當他看到T傾向較弱的人時，就可能會覺得對方是F傾向的。從這方面來看，MBTI在實際人際關係中的特質傾向是具有相對性的。

《MBTI比你更懂你自己》。圖／平裝本出版提供
《MBTI比你更懂你自己》。圖／平裝本出版提供

此外，據說MBTI類型是固定的。如果每次測試的結果都不同，可能是因為網路測試是採用簡化的測試方式，也可能是在成長環境中學習到的生活技巧覆蓋了原本的性格傾向。在這種情況下，有些人可能會處在不清楚自己是什麼類型的狀態，一輩子都以不同的類型過著不舒服的生活。

當我們認識並接受自己的特質，找到自己感到最舒適的生活方式並享受其中，還有比這更幸福的事情嗎？正如童話故事中的美好結局是天鵝不再過著醜小鴨的生活一樣，人類的世界也是如此。

(本文摘錄自《MBTI比你更懂你自己》，平裝本出版，未經同意禁止轉載。)

MBTI

延伸閱讀

【心理測驗】選你喜歡的風箏 測出你的心事

12星座的曖昧期！牡羊射手隨時想跑、金牛隨傳隨到、「這星座」已經看婚紗了、

4月迎第2次水逆！4星座成「重災戶」：需靈活應對混亂與挑戰

韓星都在瘋MBTI！當一個N人被一群S人團團包圍…絕對崩潰

相關新聞

你是天真蠟筆小新？還是溫柔小王子…看見MBTI-A、MBTI-T差異

接下來要介紹的類型不存在於典型的MBTI理論中，即「敏感度的差異」，這是最近以網路測評網站為主所添加的新概念。

愚人節「五星座開不起玩笑」別弄他們…處女玻璃心、巨蟹原地沉默、第一名翻臉還記仇

4月1日就是愚人節了，當天很多人都想好要來整人了。但是清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有五大星座開不起玩笑，整人請小心。

4月塔羅運勢占卜：你的生活將迎來哪些轉折與驚喜？

2024年即將進入四月了。在這春夏之交的時節裡，自然界蓬勃生發，處處可見生機盎然，而你又會遇到怎樣的機遇與挑戰呢？跟著科技紫微網的塔羅占卜來看看這個月的運勢吧！

殺破狼週運勢／白羊許多資金入帳 金牛職場面臨大變動

白羊座金錢運方面，木星與天王星合相在金錢宮位，購買昂貴的物品會因為特殊身份獲得折扣，或是得到喜歡的贈品。某些白羊座則是開發副業有成，獲得許多資金入帳。

每日星座運勢／水瓶多讚美周圍的人 調整工作步伐

2024-03-31牡羊座短評：喜歡湊熱鬧，有機會交到不少新朋友。【整體運★★★★★】心情愉快的一天，把工作先擱著，四面八方呼朋引伴，交朋友成為今天的重心，單身者與異性互動頻繁，有獲得愛情的機緣。在閒

水逆啊！4月1日起五星座「各方面」遭重擊…射手雙魚財運、他最慘整體運勢都衰

4月1日到4月25日水逆，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享有五個星座將遭受重擊，各自有不同的問題，請小心為上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。