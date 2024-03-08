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脾氣超大！「5星座」動不動就生氣、讓人不敢招惹 射手討厭被束縛、天蠍有破壞性

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／canva
圖／canva

有些人的脾氣極大，以至於身邊的人不敢招惹，甚至動不動就生氣。也許是生活環境影響，又或是天生的個性所導致，因此脾氣的火爆，常讓人不敢恭維。以下五星座的脾氣，就讓人不敢招惹。

TOP 5：水瓶座

水瓶座的獨立性和自主性，使他們產生了很大的性格。他們深信自己的價值觀和想法，不喜歡被束縛或限制。當他們感到受到侵犯或被迫接受他們不認同的觀點時，則容易表現出火爆的一面。水瓶座個性不拘小節，有時缺乏耐心和寬容，尤其是在面對狹隘的觀點或過度控制的情況下，更容易生氣。他們喜歡自由自在地生活，對於他們認為不公正或不合理的事情，往往會表達強烈的不滿。

TOP 4：射手座

射手座的獨立性和自由精神，使得他們在追求自由和冒險時，討厭被束縛和限制。當他們感到受到約束或受阻礙時，容易有不穩定的一面。射手座個性開朗、直率，不擅長隱藏情感，因此可能在面對不如意或受挫時，情緒爆發得比較快。他們討厭被壓抑和批評，對於不公平或不合理的情況，會感到極度不滿，進而表現出憤怒的情緒。而且，射手座的樂觀和好動性，也可能使他們在處理問題時顯得冒失和衝動，進一步加劇了他們的脾氣。

TOP 3：天蠍座

天蠍座內心深處的情感激烈和敏感，造就他們擁有強烈的意志力和直覺。他們對自己和他人的要求很高，容易對不符合期望的事情產生不滿和失望。天蠍座善於掌握和隱藏情感，不過當情緒爆發時，可能變得極具破壞性，甚至報復心態。他們的自我保護意識強烈，不願意被人看穿或受到傷害，因此在感受到威脅或被冒犯時，可能會表現出極端的反應。另外，天蠍座的固執和控制欲，也會使他們難以忍受失控的情況，往往會用生氣來彰顯自己的權威和控制力。

TOP 2：獅子座

獅子座強烈的自尊心和自信心所致，讓他們希望成為焦點和領袖，渴望被尊重和讚揚。當感到被忽視或不被重視時，可能會感到受到傷害，進而表現出暴躁的一面。獅子座會以自己的方式行事，對於他們認為不公正或不合理的事情，會感到極度不滿，甚至生氣。此外，他們的固執和自我中心也可能使他們難以接受別人的意見或批評，容易爆發出火爆的情緒。獅子座擁有火象星座的特質，情緒起伏較大，表達方式直接而強烈。

TOP 1：牡羊座

牡羊座的火爆個性和強烈的自我主張，增加了他們的活力和衝勁。當他們遭遇阻礙或挫折時，牡羊座可能會感到受挫且易怒，並容易表現出火爆的一面。他們天生勇敢直率，對於不公平或不合理的事情會感到極度不滿，進而發怒。牡羊座個性衝動，容易衝動地做出決定和行為，因此也容易在情緒上失控。他們渴望自由和獨立，不喜歡被束縛或受到限制，對於覺得受到侵犯的情況，可能會感到極度不滿，會有暴躁的一面。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天蠍座 情緒 牡羊座 獅子座

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