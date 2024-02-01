「天王星順行」12星座報喜...牡羊有財氣、摩羯愛情來了、這星座事業飛起

打從2023年8月28日起天王星逆行，終於在2024年1月27日天王星恢復順行。塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享，天王星恢復順行後，各星座不再壓抑，生活將充滿驚喜和變革，天王星的能量會激發創造力，感受到更多自由和創意的能量，勇敢快樂做自己。

【天王星順行vs.逆行】

天王星代表天文知識丶創新丶希望和機會，這次天王星逆行、順行皆在金牛座。逆行期間，會感受到人生有的顛覆性的變化，甚至有突如其來的事件發生，也容易沒想清楚就下決定。

天王星恢復順行後，我們的思慮丶情緒都會漸漸平復下來，做事情也恢復理性，會更冷靜分析。新的一年，會有更清晰的想法，也不再猶豫。會有滿滿的衝勁，對未來也不在迷茫。

【12星座迎來那些喜訊】

牡羊座：

財富和物質方面有新的突破，可能會發現創新的賺錢方法，或是有意外之財。

金牛座：

個人魅力和自我表達有顯著的提升，會吸引到新朋友或戀人，或是有展現才華的機會。

雙子座：

內在世界和潛意識會發生重大變化，會獲得一些新的啟示，或釋放隱藏的潛能或創意。

巨蟹座：

社交關係上有新發展，會遇到一些志同道合的人，或參與有意義的社會運動。

獅子座：

事業和職業方面會有新的機遇，會因為突出的成就獲得表揚，或者追求與眾不同的目標或理想。

處女座：

學習和探索方面遇到新的挑戰，會去學習新奇的知識或技能，或體驗異國的文化。

天秤座：

共享和變化方面會有新的轉折，會獲得意想不到的資源或支持，也可能經歷深刻的轉變。

天蠍座：

伴侶關係方面會有新的進展，會遇到特別的人，或改善現有的關係。

射手座：

健康方面獲得改善，會找到有效的健身或保健方法，或調整生活習慣或工作方式。

摩羯座：

愛情和創意方面會有新的火花，會感受到強烈的激情，或者創造力或才藝有所發揮。

水瓶座：

家庭方面會有新的變化，會改變居住或家庭環境，或增強安全感或歸屬感。

雙魚座：

溝通和思考方面會有新的靈感，會表達出獨特的想法與見解，或接觸到新進的訊息或技術。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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