1月6日迎小寒！命理師曝拜脫殼類供品可開運、想置產先改風水
經過2023年底冬至的低溫摧殘，小寒也即將2024年1月6日登場，按照節氣來計算天氣已經是進入真正的冷了。命理師柯柏成在臉書發文表示，如果錯過冬至或元旦開運的朋友，也可以透過小寒的假期，帶著脫殼類的供品去寺廟供奉，回家將殼去掉也可以達到改運的效果。
柯柏成提到《月令七十二候集解》：「十二月節，月初寒尚小，故云，月半則大矣。」雖然小寒字面上不如大寒冷，但根據歷史氣象記錄，小寒時節的氣溫似乎總是比大寒更低，這可能是全球暖化的影響，讓時序出現了微妙的變化。
柯柏成也表示，小寒雖然不是什麼大日子，甚至也不是二十四節氣裡很特別的時間點，但是如果錯過冬至或元旦開運的朋友，不妨趁著這個假日安排一場拜訪寺廟的行程，帶上一些脫殼類的供品，像是花生、開心果、橘子、龍眼或核桃等，先完整的供奉，回家再把殼去除，就可以達到去除壞運的效果。
此外，丑月歸艮卦五行屬土，東北方位被視為開財的點，所以想讓財運旺盛的朋友，可以在這個時候在家中東北方擺放一些小型魚缸或流水景物小擺件。對於打算投資房產的民眾，也別忘了調整一下家中東北方的風水，保持整潔、亮麗，別讓雜物亂堆，也順便在這個時候做點年前大掃除，讓新年來臨時，家中潔淨整齊，輕鬆迎接好運的到來！
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言