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1月6日迎小寒！命理師曝拜脫殼類供品可開運、想置產先改風水

聯合新聞網／ 綜合報導
小寒1月6日凌晨登場，命理師表示帶著花生、橘子等脫殼類的供品去拜拜，回家將殼剝掉就可以去除壞運氣。（示意圖／Ingimage）
小寒1月6日凌晨登場，命理師表示帶著花生、橘子等脫殼類的供品去拜拜，回家將殼剝掉就可以去除壞運氣。（示意圖／Ingimage）

經過2023年底冬至的低溫摧殘，小寒也即將2024年1月6日登場，按照節氣來計算天氣已經是進入真正的冷了。命理師柯柏成在臉書發文表示，如果錯過冬至或元旦開運的朋友，也可以透過小寒的假期，帶著脫殼類的供品去寺廟供奉，回家將殼去掉也可以達到改運的效果。

柯柏成提到《月令七十二候集解》：「十二月節，月初寒尚小，故云，月半則大矣。」雖然小寒字面上不如大寒冷，但根據歷史氣象記錄，小寒時節的氣溫似乎總是比大寒更低，這可能是全球暖化的影響，讓時序出現了微妙的變化。

柯柏成也表示，小寒雖然不是什麼大日子，甚至也不是二十四節氣裡很特別的時間點，但是如果錯過冬至或元旦開運的朋友，不妨趁著這個假日安排一場拜訪寺廟的行程，帶上一些脫殼類的供品，像是花生、開心果、橘子、龍眼或核桃等，先完整的供奉，回家再把殼去除，就可以達到去除壞運的效果。

此外，丑月歸艮卦五行屬土，東北方位被視為開財的點，所以想讓財運旺盛的朋友，可以在這個時候在家中東北方擺放一些小型魚缸或流水景物小擺件。對於打算投資房產的民眾，也別忘了調整一下家中東北方的風水，保持整潔、亮麗，別讓雜物亂堆，也順便在這個時候做點年前大掃除，讓新年來臨時，家中潔淨整齊，輕鬆迎接好運的到來！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小寒 開運 大掃除 節氣

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