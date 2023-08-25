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2023下半年超簡單改運！四招讓你「小人退散貴人來」

聯合新聞網／ 實習編輯 ／林正文
圖為下半年轉運示意圖。圖片來源／Ingimage
圖為下半年轉運示意圖。圖片來源／Ingimage

2023年你的上半年運勢是否還順利呢？如果不順，下半年還有希望。命理師湯鎮瑋老師分享「2023下半年化小人遇貴人秘法大解析！」，提出了四種方法輕鬆讓大家即時改運。

一、多唸六字大明咒 超度冤親債主

所謂的六字大明咒就是大家熟悉的「唵嘛呢叭咪吽」，他可以跟六道輪迴的眾生廣結善緣，迴向給無形的冤親債主或小人。

而六字大明咒也不用分早上晚上唸，隨時隨地都可以，甚至在農曆七月唸效果更好，因為農曆七月也被稱作「慈悲月」，是最適合跟冤親債主和解的時候，甚至去參加一些法會迴向給冤親債主都沒有問題。

二、佩戴十字金剛杵圖騰的飾品

十字金剛杵代表的是一種除障、一種降魔的力量，所以配戴可以防小人，如果沒有十字金剛杵也沒有關係，配戴九宮八掛也可以。

九宮八卦因為上面有十二生肖，每個人都有代表的一個生肖，而生肖與九宮八卦放在一起就是文殊菩薩的一種方便法，他可以讓人與人之間的相剋藉由九宮八卦得到調和。

三、佩戴五行金屬的飾品

多配戴金飾、銀飾，甚至琥珀的飾品，如果都沒有，可以準備一個金色、銀色或白色的鏡子，在它背面用紅紙或紅字寫上「一善」兩個字，一善有「一善擋千災」的象徵。

四、佩戴貴人生肖圖騰的飾品

可以佩戴貴人生肖圖案的飾品或是絲巾。

貴人生肖有分成三合與六合，其中三合貴人相較於六合又更加強大，因為三合貴人中包括財庫貴人、本命貴人、桃花貴人三種貴人。

    ▎貴人生肖怎麼看？

    三合生肖，三個一組，互為貴人

    「猴／鼠／龍」、「蛇／雞／牛」、「虎／馬／狗」、「豬／兔／羊」

    六合生肖，兩兩最合

    「鼠／牛」、「虎／豬」、「兔／狗」、「龍／雞」、「蛇／猴」、「馬／羊」

    還有一種方法叫貴人訣，是用西元出生年的尾數來找貴人：

    西元出生年尾數-貴人生肖

    4、8、0 — 牛、羊

    2、3 — 蛇、兔

    5、9 — 鼠、猴

    6、7 — 豬、雞

    1 — 虎、馬

    而這邊沒有龍和狗，是因為這兩個生肖在命理當中屬於魁罡，本身就是自己的貴人，所以沒有放進貴人訣中，但也不意味沒有貴人，所以不用擔心。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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