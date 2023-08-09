農曆7月運勢(下)／豬說話別白目、兔羊容易掉錢、龍猴莫管閒事

農曆七月到了！湯鎮瑋老師分享影片「農曆七月生肖運勢大解析！牛、兔、龍、羊、𤠣、豬要注意」，這裡農曆七月是指十二地支的「申月」，就是國曆8月8日到9月8日。

▎屬牛 當心車關

屬牛的人農曆七月「天喜星」入座，代表有喜無災，俗話說「一喜擋三災」，建議多參加喜事，或是家裡有喜事都是好的。

屬牛的人今年過得有點辛苦，壓力很大，本月很需要新磁場，無論是改名、改頭換面、甚至剪頭髮、買新衣服，只要可以創造新氛圍，都是好的。

本月也「斷捨離」的月份，好事壞事都塵埃落定，好的會有定局，壞的也會結束。本月可能會可以斷開不對的人，或是了解一些真相，但切記情緒不要太大波動，否則可能因為情緒壞事，本月很考驗屬牛的人的安定性和耐性，表現得越淡定，運氣就會越好。

屬牛的人有「暴敗星」，會大起大落，也容易精神不濟，容易忘東忘西，要注意不要別因為一時閃神，造成車關或是掉東西。

想要開運，可以多穿紅色衣服，佩戴紅色飾品，像是紅水晶、紅繩、血珀，也可以多拜拿書的文關公開智慧。

▎屬兔 女性長官是貴人

屬兔的人本月有「小耗星」，容易有意外花費，或是金錢上有突如其來的支出。屬兔的人容易花錢過度，所以要控制預算，也要小心保管財物，因為容易遭偷竊失財

本月有顆「月德星」，代表會受到長輩、貴人幫忙，如果遇到難題，可以多去請教女性長官。

建議打掃家裡的財位，換掉壞掉的家具、家電，一旦有新氣象會形成好的磁場改變，運氣也加分。如果本身是敏感體質，不要去磁場混亂的地方，如果居家附近有人施工動土，可以放上九宮八卦鏡，也可以放安忍水。

想要開運，可以多配戴黑色、藍色、綠色飾品，譬如黑曜石、翁珀、綠珀、可以祈求綠度母。

▎屬龍 少管閒事

屬龍的人本月切記少管閒事，要有智慧，不要去幫人談和解、或是處理別人夫妻間的家事，很容易「公親變事主」。本月光芒外露，工作或生活上表現亮眼，請你低調免得人紅招忌。本月有「五鬼星」和「指被星」，很容易有人在背後指指點點，「人紅是非多」，有好事發生，你可以低調，然後平常可以多請客，伸手不打笑臉人，搞好人際關係。

屬龍的人，本月家裡別施工、動土，如果非不得已要施工，例如冷氣急需裝修，請看「好日子」。本月有很多工作賺錢機會，要更低調謙虛。要如果本月有簽約、簽合同的機會，都要多注意細節。

想要開運，可以多穿黃色系、咖啡色系衣服，可以戴黃水晶、蜜蠟、金珀，可以拜土地公。也可以超度地基主，地基主不是神，是房子的地縛靈，如果要賣房子或是家人常有口舌問題，都可以拜地基主。

▎屬羊 紅鸞星動

屬羊的人本月有「太陽星」，利男不利女，要做好口碑、廣結善緣，本月可以「以名帶利」。老師建議可以多服務、多幫忙家人，家人緣分很深成為共業，要運用智慧，也可以順便消業障，累積福報。

本月有「紅鸞星」，如果是單身的人，可以請朋友介紹，有機會認識新對象。另外，「驛馬星」動，外出旅遊運氣很旺，如果覺得最近運氣卡卡，不妨出去旅遊，離島或是出國，跨海就能過運，但要特別當心錢財損失。

想要開運，可以多穿紅色系衣服，配戴紅繩、血珀，粉水晶，可以多祈求觀世音菩薩。

▎屬猴 當心刀關

屬猴的人本月要注意人際關係，不要多管閒事，容易有人在背後指指點點。要低調和謹慎，也不要因為急躁說出傷人的話，或是輕易承諾帶來麻煩。屬猴的人容易有猴脾氣，很有正義感，很在乎對錯或是原則，容易據理力爭，得理不饒人。建議如果遇到不公義的事情，先委屈一點，暫時吞下去，這樣可以修正自己個性，

有些屬猴的人本月會感受人生無常，可能是親友發生事情，也可能是生活上無情的變化。本月容易受傷，可能是使用金屬刀具意外受傷，要多注意。

想開運，可以穿金色、銀色、藍色、黑色的衣服，可以配戴白水晶、黑曜石、金珀、翁珀，可以用太極轉運。可以多祈求白度母或是觀音菩薩。

▎屬豬 說話別白目

對屬豬的人來說，農曆七月是最適合累積福報的月份，可以多布施，多行善做公益，福星高照，更要累積福德。

本月如果遇到很阿雜的事情，都可以逢凶化吉，建議平常生活就要廣結善緣，到時候就會有貴人相助。另外，本月要注意錢財損耗，容易掉東西。

屬豬要注意有「捲舌星」，可能有口舌是非。本月要修福報，多舌燦蓮花，多做「語布施」，多說好話，幫助其他人，切記本月說話不要太白目。

想要開運，可以多穿金戴銀，配戴金飾、銀飾，多穿白色、銀色、金色衣服，可以拜土地公獲得好運氣。

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