農曆7月運勢(上)／鼠要低調、雞別做重大決定、三生肖當心車關！

農曆七月到了！湯鎮瑋老師分享影片「農曆七月生肖運勢大解析！鼠、虎、蛇、雞、馬、狗要注意」，這裡農曆七月是指十二地支的「申月」，就是國曆8月8日到9月8日，俗稱「慈悲月」，也會逢到鬼門開、盂蘭盆節，也是補財庫的好時機。農曆七月有兩個補財庫好日子，一個是「天赦日」國曆8月18日，以及國曆8月30日(農曆7月15日)，也是地官大帝的生日。

▎屬鼠 越低調越開運

本月「白虎星」入座，容易有意外血光，可能是舊疾復發，或是身體突然有狀況，如果有遇到需要開刀或手術，可以去拜觀音菩薩加持一下，保佑一切順利。

生肖鼠的人運勢容易受到地理環境影響，譬如住家附近施工，容易影響到你的健康、運氣。建議面對施工地方，可以放一面九宮八卦鏡擋住。如果是想要裝修自己家，建議再等一等，先避開農曆七月。

生肖鼠本月有一顆「指被星」，代表別人容易在你背後指指點點，有可能是你鋒芒太露，因此犯小人。如果你得到好處或是被別人讚賞，請你要低調，越低調越開運。屬鼠的人，本月運勢是先遇難後呈祥，不要去管別人的家務事，容易公親變事主。

想要開運，可配戴黑色飾品，像是翁珀、黑曜石，可以除穢除障，也可以多念心經除障。

▍屬虎 當心車關

「驛馬星」入座，當心車關。無論開車、騎車、甚至走路都要格外當心。驛馬星讓屬虎的人容易奔波勞碌，工作上可能有變化，心理要承受一些無常的變化。屬虎的人本月容易感受到無常，會有突如其來的衝擊，需要更多正能量讓自己釋懷。

屬虎的人也有破財問題，七月逢大耗星入座，會讓你莫名其妙花錢破財。老師建議，屬虎的人本月行事不要太衝動，請三思而後行，農曆七月煩心無常的事很多，對屬虎的人來說是一種磨練，遇事情請冷靜，用智慧去化解。如果遇到破財問題，建議試著調整居家風水和家具，都會有幫助。

想要開運，可以佩戴黑色系飾品，例如翁珀、黑曜石，也可以配戴綠色系飾品。七月份可以多祈求綠杜母，也就是觀世音菩薩慈悲眼淚化身，逢凶化吉。

▍屬蛇 有喜無災

七月有「太陰星」，利女不利男，女生有喜無災，不管是自己有喜事，或是參加喜事都是好的。男性請潔身自愛，本月不要沾染複雜的人際關係和桃花。

屬蛇的人本月煩惱多，容易陷入複雜的人際關係和情緒，本月容易恍神，做事情容易神遊放空，注意力不集中，容易有意外血光災害。

屬蛇的人本月容易有孤獨感，如果情緒憂鬱或不穩定，建議多找朋友、家人聊天，不要悶在心裡，多分享心事會比較好。如果情緒低落，建議可以休息一下，或是去旅遊都很好。

想要開運，多穿紅色系、粉紅色系衣服和飾品，配戴血珀、琥珀、粉水晶、硃砂，可以多拜拿書的文關公，開智慧過關斬將。

▍屬雞 別做重大決定

屬雞的人今年是「正沖太歲」，農曆七月千萬別做出人生重大決定，例如簽約、換工作等有重大轉折的事情，建議三思而後行，別衝動。本月不要做重大決定，是因為你容易沒有耐心，急於改變現狀放手一搏，但是如果沒規劃好會出事情。

本月身心靈較低落，有病符狀態，心理可能影響生理，容易因為抵抗力不足生病，出門在外要注意環境衛生，多補充營養，注意身體健康。

本月有陌越星，代表有陌生貴人來幫你，要多廣結善緣，很適合和很久不見的家人、朋友、甚至冤親債主聯絡，和解過往恩怨，建議屬雞的人本月保持柔軟感恩的心。

想要開運，身上可以配戴琥珀、金珀，可以戴金銀飾品，可以多祈求觀世音菩薩度你。

▍屬馬 也是車關

「驛馬星」入座，要注意車關問題，可能會車禍、跌倒，車子也會容易損壞，或是需要更換交通工具，建議平常多保養車子，否則在路上壞掉有安全疑慮。本月也有奔波勞碌的問題，常常事情一直來一直來，家庭事業兩頭忙很辛苦，本月很忙。

建議屬馬的人本月多廣結善緣，現在多去幫別人沒關係，未來三個月可能會遇到貴人來幫你。本月要多注意家人的健康，也可能會聽到親朋好友無常的事情，人生不要太計較，把握當下就好。

想要開運，要多穿綠色系衣服、飾品，配戴綠珀、玉、綠幽靈水晶都可以，多祈求綠度母逢凶化吉。

▍屬狗 請順勢而為

也要注意車關問題，屬狗的人本月不要爬高爬低，無論年紀大小，都不要逞強，以免發生危險。

本月容易有無妄之災，或許不是你的問題，但可能合作對象忽然發生變化，而影響到你。本月意外災害很多，建議如果工作上需要簽約、談合作案，都先緩一緩，別急著本月處理。

屬狗的人本月建議順勢而為，培養實力，保持正念，不怕外邪入侵。不要做勉強自己的事情。

想要開運，可以多捐血，多行善布施，可以逢凶化吉。可以多穿黃色系衣服咖啡色、五行屬土能量的寶石，例如蜜蠟、黃水晶也可以。

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