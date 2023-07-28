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再撐幾天！8月星座「財運爆棚」TOP5 雙魚加薪機會增、第一名有投資獲利

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／canva
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下半年已開始，適合重新審視財務目標，尤其是投資方面，可以去弱汰換，改變財務結構或新增收入來源，如此情況才有機會變得更好。而不論是正財或偏財，只要能持續且不間斷的獲得，則算是不錯的狀態了，現在列出8月財運最好的前五星座，看你有沒有上榜吧！

Top 5：射手座

射手座在8月，會對財務方面的事情，有很強烈的想法，擅長處理財務問題，尤其是跟法律有關的問題，溝通談判能力也能有幫助。所以在金融資金，或是與人合夥經營生意方面，會有很不錯的成長機會。

這個月也可能有些稅務、共同資產或是申請公共利益方面的事情，多半可以順利完成和得到不錯的資產。不過同時也要小心處理，你需要保持謹慎和清晰的思維，確保在財務決策和交流中做出明智的選擇，才能避免金融糾紛。

Top 4：雙魚座

雙魚座在8月，會有很不錯的行動力、競爭力跟決策能力，這會展現在工作上。可以讓創意更豐富，團體溝通或領導更為優秀且突出，讓日常事務更順暢有效率，得到工作上很好的認同感，而有加薪或職位升遷的機會。

另外這多半也代表會有不少的挑戰性，需要更多的耐心與細心，來面對客戶或下屬，只要保持積極的態度，尤其是業務人員，可以借此賺錢不少額外獎金。平常則需多留意別讓過多的壓力，影響自己的健康即可。

Top 3：水瓶座

水瓶座在8月，呈現的是財務的穩定跟責任，對累積財富會有更加用心的態度，來謹慎處理金錢。在長時間的耐心和努力之下，有機會在這個月實現財務目標，比如存到第一桶金，或是賺到一筆旅遊資金也可能是把債務還清。

另外也會有有開發財務的新機會出現，能夠在長時間的困境中找到新的突破點，有一些小幸運出現。比如接到一個別人不要的案子，雖然不容易，但卻剛好符合你的專業能力。只要更謹慎和努力，會有機會實現財務穩定的。

Top 2：牡羊座

牡羊座在8月，財富容易因為創意、藝術或投機性的財務活動而有成長。牡羊本身就很有活力，這個月能展現出自己的魅力，在社交活動中得到不少人的欣賞，特別是商業活動，會有機會遇到貴人，間接的提升經濟收入。

另外若是自行創業的，在市場開發、銷售或創意行業中取得成功。尤其是與別人溝通和合作方面，並能夠利用自己的口才和人際關係為自己帶來經濟利益。這個月雖然有機會從投機活動中取得財富，但若不小心，也可能有所損失。

Top 1：摩羯座

摩羯座在8月，有機會在投資方面有不錯的獲利表現，可得到專業人士的建議，使得您的基金、保險或是股票，都有機會得到改善並轉虧為盈。家庭財務也能處理得很好，開源節流，把不適合的且讓金錢一直損失的投資項目，或是家裡的開銷，都能重新整頓一次，您能成為家中財務的招財貓。

此外，也能夠因為感情，而得到金錢的收穫。跟感情對象會有共同的財務目標，能夠一起努力一起成長，將財富提升到理想的層次。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 財運

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