講話要小心！3生肖「玻璃心超重」第一名不容許被人否定

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聯合新聞網／ 非貓不可
屬龍的人常盛氣凌人，堅持自己的主觀想法，如果決定遭反駁，例那麼對自視甚高的龍人來說，可是天大的打擊。 圖／ingimage
屬龍的人常盛氣凌人，堅持自己的主觀想法，如果決定遭反駁，例那麼對自視甚高的龍人來說，可是天大的打擊。 圖／ingimage

很多人都希望自己有好表現，能夠得到他人的認同，但是往往事與願違，自己的付出，並不一定被接受，自己的意見，也不一定能被採納，因此玻璃心的人就會備感傷痛，大受打擊，一起來看看在十二生肖中，玻璃心最重的是那些人。

第三名：牛

牛寶寶大多冷靜溫和，有時缺乏幽默感，也不擅於表達自己的情緒，但是內心卻非常火燙，擁有堅忍不拔的耐力，能夠一步一步，向著自己的目標努力，而牛寶寶也堅信，只要不放棄，就一定能得到勝利的果實，但是在感情的路上，努力不一定會成功，尤其牛寶寶的感情觀有些愚鈍，一旦開悟，認清了自己愛的是誰，就會死抓著不放，只是當被婉拒，收到對方的好人卡時，對牛寶寶來說真是晴天霹靂，玻璃心碎滿地，久久不能自拔，建議牛寶寶要學會釋懷，不是你做得不夠好，只是雙方沒有緣分而已。

第二名：狗

率性真誠的狗寶寶，最在乎公平正義，只要狗寶寶認定了你，就會把你當成自家人一樣的公平對待，但是如果當發生問題時，狗寶寶會非常希望你能和他站在同陣營裡，一起抵禦外侮，並且認同他的想法，假使你背叛他，或是認為狗寶寶是錯的，那麼他將會非常傷心難過，心碎到由愛生恨，把你都當成敵人了，此外狗寶寶也非常注重公平，例如同樣的便當，你的排骨比較大，他會無法接受，或是同樣的工作，你領的獎勵卻比他多，那麼狗寶寶一樣會感到心碎，請狗寶寶在處世上不要太認真，因為這世上本就沒有真正的公平。

第一名：龍

龍寶寶是十二生肖裡的王者，代表著帝王的權威，擁有聰明以及才能，氣度也高於一般人，常能表現出自己的威望以及力量，讓眾人臣服在你的智慧之下，但是龍寶寶也常會盛氣凌人，堅持自己的主觀想法，認為只有自己的判斷才是對的，但是一山還有一山高，如果龍寶寶的決定遭到反駁，例如長官或是家長，那麼對自視甚高的龍寶寶來說，可是天大的打擊，怎能有人質疑和否定自己的想法呢，玻璃心散落一地的龍寶寶完全不能接受，奉勸龍寶寶要能夠採納各方意見，並從中多去學習，才能提升自我的高度。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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