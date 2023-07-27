2023鬼門何時開？命理專家點名「3星座當心」13項禁忌曝光

今年國曆8月16日為農曆7月初1，也就是民間習俗鬼門開的日子，這段時間有比較多的禁忌需要注意，最好是抱著寧可信其有的態度比較能安然度過，命理專家小孟老師也在臉書分享了3個星座「逢鬼月要避災」，要特別注意。

TOP 3：金牛座

火星、水星逆行在偏財宮，8月金牛座朋友可能會遇到家庭財務的問題，家庭支出增加或計畫受阻，另外也可能投資決策不穩定，發生衝動性的投資。建議金牛座朋友需要更加謹慎來處理財務，多跟家人商量，制定合理且適合當下的財務規畫。

TOP 2：處女座

處女座朋友行星宮位為火星、水星逆行在本命宮；金星逆行在精神宮，代表8月可能會有行動力不足，行事較為慵懶的狀況發生，遇到不如意的事情容易衝動，特別容易造成感情困擾，無法準確表達自己心意的情況。建議處女座朋友凡事要積極，做事要審慎，遇到不開心的事情要觀想太陽，多配戴黃色物品能抵擋厄運。

TOP 1：雙魚座

雙魚座朋友土星、海王星在本命宮；火星、水星逆行在第七宮；水星和海王星成二分相。顯示出8月的自我意識比較強烈，可能會有過度的自我主張，或是不容易接受他人的意見，導致會有溝通不良及難以被理解的情況。建議雙魚座朋友可能需要找方法來建立真正的自信，探索真正的自我，同時提高思考邏輯，善意的去理解他人，以此來化解衝突。

鬼月有很多禁忌，命理師楊登嵙也指出其中有13項比較重要，提醒國人留意，分別為不晚上出遊、不到危險水域、不釣魚、不拍肩膀、不吹口哨、不晚上唱歌、不晚上拍照、不搭末班車、不靠牆行走、不吃祭祀品、不晾衣服在陽台、不披頭散髮、不晚上慶生。

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