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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運超好」：獲得可觀報酬

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人財運強盛。業績直直往上衝，有人則能不勞而獲，擁有超高中獎機率，讓財庫大大進帳，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬虎

本周對於開店做生意的人來說，財運還不錯，特別是販售生活日用品的店家，這段時間客人絡繹不絕，業績直直向上衝，也就無可避免忙碌的狀況了，建議如果有販賣面膜等相關臉部保養品，可以多進一些貨，因為女性客戶會占大多數，而且都會大量購買。

第四名：血型B型+生肖屬蛇

本來就每天與錢打交道的理財專員，總是看著各種不同的數字增加減少，然而這都是他人的收益，不過在本周，自己也有機會賺進大把鈔票，能夠遇到抱著大筆閒錢的投資人前來詢問，請你一定要用最專業，最誠信的態度提供建議，保證能獲得青睞，讓自己的業績瞬間提升。

第三名：血型O型+生肖屬馬

認真努力工作，賺取收入，本就是天經地義的法則，但是大家也都渴望能得到老天的眷顧，希望可以有不勞而獲的機會，而本周的你，就有這種運勢，可以嘗試買幾張彩卷，透過自己的好運，能夠獲得超高的中獎機率，但是也別忘了，在中獎後記得回饋社會，替自己多累積福報。

第二名：血型AB型+生肖屬兔

對於專門在包工程的人來說，無論大工程或小工程，本周都有非常好的運勢，能夠透過他人介紹，讓自己的生意興隆，而金錢就如同泉水般，不斷流入手上的帳戶，雖然財運如此強盛，但是在施工的過程中，容易遇到許多阻礙，特別是工地安全，一定要多加注意。

第一名：血型A型+生肖屬豬

本周的你，投資運勢非常的旺，如果過去你對於股票或是期貨等有基本概念，或是曾經投入研究過，那麼在這段時間，可以加強了解市場行情，吸收各方情報後嘗試入場投資，由於本身財旺，所以能夠選到非常不錯的投資標的，讓自己在短時間內，獲取一筆非常可觀的報酬。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 業績 運勢 理財

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