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12星座「提升下半年財運」必做之事！射手該記帳了、處女財運全靠關鍵二字

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12星座「提升下半年財運」必做之事！射手該記帳了、處女財運全靠關鍵二字

聯合新聞網／ 綜合報導
下半年想提升財運，每個星座都有不同的方式。圖片來源／ingimage
下半年想提升財運，每個星座都有不同的方式。圖片來源／ingimage

2023差不多過完一半，在剩下的六個月裡，還是有機會衝刺自我財運。日本網站「ananweb」近來就分析十二星座，在下半年做出什麼行動，可以讓財運大幅提昇。

牡羊座：小額投資

牡羊座下半年的財運非常值得期待，特別是上半年所做的努力，很有可能以實質的方式產生回報。而想要賺得更多，可以試著進行小額，並具有長期規劃的投資，或許在將來，就會有令人滿意的結果。

金牛座：自我成長

金牛座下半年會得到「幸運之星」木星的眷顧，不過雖然自我機會變多，但開銷也可能會增加。如果想要發大財，不妨就考慮投資在自己身上，多去增廣見聞，以備將來的不時之需。

雙子座：累積陰德

儘管雙子座下半年可能會獲得一些臨時收入，但也可能遭遇到意外事件，導致傷了荷包。想要賺大錢，不妨先從和善待人，並出手幫助他人做起，讓自己累積陰德，財運也會隨之提升。

巨蟹座：挑戰副業

巨蟹座在下半年的商運不錯，因此可以趁機挑戰副業，增加自己的額外收入。若是在下半年馬上行動，那麼到了11月左右，一定能感受到實質上的不同。但買東西最好先仔細想過，以免造成浪費。

獅子座：努力工作

獅子座在下半年的工作運會持續上升，因此想要賺大錢，透過努力工作，讓自己得到周圍認可，獲得加薪升職的機會是最快的。在買東西時，比起購買昂貴的高級名牌，不如選擇耐用的商品為佳。

處女座：放眼國外

處女座想要抓住財運，關鍵字就是「國外」。像是嘗試外國相關的投資，或者轉職到外資企業等等。另外在秋天時，會突然感到某件東西，可能會帶給自己好運。當有這樣的直覺出現時，請立刻買下那件物品。

天秤座：活動筋骨

平常懂得平衡事物的天秤座，在下半年倒是可能會有一些衝動行為，例如買了東西後卻感到後悔之類的事情。因此要顧及財運，就得克制一下自己的物慾，而要是能夠保持運動，就更能讓心情恢復平靜。

天蠍座：小額儲蓄

天蠍座下半年的運勢可說是吉凶參半，好壞事都可能隨機發生。為了不讓自己太容易被運勢左右，可以保持儲蓄的習慣，即使一天一塊錢也好，只要讓心裡有個底，能夠安然度過最重要。

射手座：記帳管理

射手座平常容易拿到錢就花掉，搞得不管有多少財產，也很容易在不知不覺間荷包見底。想要顧好財運，就得先習慣記帳，讓自己瞭解平時到底收入支出了多少，才能減低不必要的浪費。

魔羯座：保持微笑

魔羯座在下半年的運勢不錯，例如可能得到他人贈送的物品，或發生其他意外的幸運事件等等。而在得到他人恩惠時，記得展現出發自內心的笑容，才能得到福神的關愛。

水瓶座：學習理財

水瓶座在下半年因為財源不足，有可能會碰到得花錢時，卻籌不出多少銀子的困擾。因此不如就趁這個機會，好好充實一下自我的理財知識，替未來預先做好打算。

雙魚座：清理家中

雙魚座在下半年的人際關係很好，但也因為交際應酬，可能會讓自己的開支增加。儘管如此，打好人際關係和運勢相關，因此最好不要在這方面做節省，不如在家中徹底「斷捨離」，將不要的用品賣掉或清掉，保持暢通的空間以招來好運。

財運 運勢 星座

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