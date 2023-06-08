威力彩獎金上看4.8億！命理師曝4星座「財運噴發」獅子有突發偏財、處女有女神保佑

台灣彩券公司啟動端午節加碼方案，威力彩頭獎加碼2億元，台彩表示，頭獎連14摃，預估今天開獎的46期頭獎累積獎金上看4.8億，清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書發文指出，有4星座和4生肖今日「中獎率攀升」，命中有福報搭配老師所講的話很有機會中大獎喔！不過買彩券記得量力而為，切忌過度迷信。

今日開運星座：

第四名：獅子座

6月8日金星與火星在獅子座元辰宮，所以獅子座能夠「突發偏財」且有邏輯能力和機運，可以多聯想一些數字、組合，提高中獎的機率。

火星也代表滾燙，建議下注前可以喝溫水再下注，能提高中獎率。

第三名：處女座

6月8日處女座有穀神星座落，本身運勢就不錯；穀神星代表穀物女神，穀物在古代代表錢財，所以容易替處女座帶來意外之財，下注前建議吃碗飯代表穀物，一邊吃飯腦中再冥想數字，能讓穀物女神幫你抱住財運。

第二名：金牛座

6月8日木星移入命宮，水星盤旋元辰位讓金牛座的運勢有財水噴發的勢態。小孟老師建議金牛座在下注前可攜帶一些喜氣的物品或者冥想喜氣數字，對中獎運會有幫助。

第一名：摩羯座

摩羯座因為有太陽與水星雙星匯聚偏財宮，所以可能會有意外之財發生，此外水星也為財水，因此6月8日倘若有下雨的話，雨水越大對摩羯越有利，能讓財水不斷圍繞在身旁，可帶一罐礦泉水到投注站下注，說不定能讓財水噴發。

今日開運生肖：

虎、蛇、狗、馬

今日開財運方位：

正西方

建議往住家或辦公室西方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。

開運時辰：

早上09：00-中午11：00

下午15：00-17：00

晚上19：00-20：00

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。