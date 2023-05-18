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苛薄男人四種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為對男人對太太咆嘯示意圖。圖片來源/ingimage
圖為對男人對太太咆嘯示意圖。圖片來源/ingimage

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▎印堂窄促

兩個眉毛之間是印堂，也是命宮。標準的印堂，約一指半或兩指寬，不到一指或一指以內，或是眉毛打結，很多雜毛混在一起，都是不好的。

印堂代表心胸，印堂開闊的人，不會只考慮自己，會考慮對方想法，尊重對方；印堂窄促的人，代表他們只會想到自己，不會想到其他人。

印堂窄促的人不尊重別人，不會去幫助人，人際關係很差。印堂也象徵兄弟宮，兄弟之間可能為了錢財、遺產而打官司。

▎額頭低陷

額頭是事業宮，平時也代表一個人的思考、思慮，有沒有眼光、能不能看得遠。

額頭的標準是至少三指寬，如果不到三指，甚至兩指、一指，就是額頭低陷，代表眼光短視看不遠，看事情只看眼前，也不懂得尊敬別人，額頭低陷的人看不起別人，不懂人情世故，他們事業也很難成功。

▎嘴唇薄、人中淺平

面相來說，人中兩條線越深越好，有句話說，「唇薄人薄心薄，講出來話也薄」。如果一個人嘴巴太薄，通常講話也尖酸苛刻。他可能自以為在開玩笑，卻揭人傷疤，在外人面前，大講太太或女友不願意提起的事情，就會變成不尊重。

如果一個人嘴唇薄又搭配人中淺平，更是薄情寡義，不管男女都受不了。

▎顴凸無肉

顴骨凸需要有肉包覆，顴骨代表權力，代表要管理、掌權。但是當主管要懂得管理的藝術，尊重部下，讓人心服口服。

如果一個人顴骨很凸無肉，代表很兇不尊重人，都覺得錯在別人，這樣是管不動人的。這種人會管女友、管太太，一天到晚說不可以這樣那樣，不管對方的想法與困難，不尊重她。

顴凸無肉，在男生臉上的話是不尊重人，女生臉上的話就是剋夫。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

面相 眉毛

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