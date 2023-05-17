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事情做一半總逃跑！「虎頭蛇尾」三星座 雙子只排第三？
有些人做事很有毅力，說到做到，有些人做事卻很容易半途而廢，三分鐘熱度，或是遇到難題就放棄。命理網站旺好運分享「這些星座做事情就是很虎頭蛇尾」？」，快看看都有哪些星座上榜。
第三名：雙子座
雙子座喜歡的東西很多，一下子想要這個，一下子又想要那個，總是變來變去，穩定性相對來說非常低，導致事情常常做一半沒做完，這樣的行為不僅讓與你共事的人很辛苦，也讓人覺得很不穩重。
第二名：牡羊座
牡羊座其實對於自己想做的事情很積極，他們可以很有效率的立即行動，可是他們的耐性很低，如果遇到需要耐心及花時間的事物，他們就會瞬間消失熱情，很有可能就會因此虎頭蛇尾。
第一名：天秤座
天秤座雖然做事情很有規劃，而且總是考慮的很周全，總是讓人有所期望，但比較可惜的是，但當他們碰壁就會慢慢的放棄原本的計畫，總是擔心與害怕得太多，其實只要克服，他們一定能有所成就。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
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