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12星座男出現這些徵兆就是有鬼！雙子最難拆穿、這星座愛說謊但「背後有暖心理由」

聯合新聞網／ 綜合報導
不同星座的人，說謊時的特徵也不一樣。圖片來源／ingimage
不同星座的人，說謊時的特徵也不一樣。圖片來源／ingimage

在童話故事中，小木偶如果說謊，鼻子就會變長。而現實的人在有意撒謊時，可能也會產生不同的反應。日本網站「ananweb」近來就分析十二星座的男性，在說謊時會有什麼不同的變化。

牡羊座

牡羊座男性本來就不是善於說謊的人，以致於他們每次想隱瞞什麼，都會出現一些特別的作為，像是硬要保持撲克臉，卻反而變得很僵硬等等。他們也知道自己就是不會說謊，所以有時乾脆直接放棄。

金牛座

金牛座男性不善言辭，平時不會刻意扯謊。但如果在表現上出現差錯，他們就會感到羞恥，想盡可能隱瞞自己的失敗。因此在知道他們遮掩時，比起直接責罵，不如當作沒看到就好。

雙子座

雙子座男性社交能力強，說起謊來也是不著痕跡，因此也非常難以察覺。必須再三的追問，並且注意回答內容上，有沒有什麼矛盾或刻意不說的地方，才能挖出真相。

巨蟹座

巨蟹座男性重視親友，認為如果說了謊，有可能會傷到對方的心。因此只要被他認為是家人、戀人等等的，他就會一五一十的開誠布公，沒有什麼刻意隱瞞的事情。

獅子座

獅子座男性屬於從一開始就不考慮撒謊的類型。即使犯了錯，他們也認為比起說謊掩蓋，還不如老實招來受罰。正直的他們，認為天底下沒有戳不破的謊言，因此說謊毫無意義。

處女座

處女座男性有著細緻的思考，但相對而言，在他們需要撒謊隱瞞時，也能夠因此編織出細膩周到的謊話。不過他們不擅長臨機應變，當一再被質疑的時候，說的謊也將露出馬腳。

天秤座

天秤座男性雖然擅長說謊，但自身認為說謊是不好的事，因此本身就會盡量避免。重視個人時間的他們，在獨處時也會特別展現出自己的性格，所以可以趁機觀察，以便知道他是不是真的不欺暗室。

天蠍座

天蠍座基本上是正直的人，不過因為他們不喜歡聊自己的事，所以相處一陣子之後，難免會覺得「是不是有在隱瞞什麼」。就算真的說謊，他們也常因為罪惡感，產生眼神飄移等不自然舉動，因此很容易就能察覺。

射手座

射手座男性認為，還要特別撒謊隱瞞事情，可說是一件麻煩差事，所以不如就直接挑明了講。再怎麼想要遮掩的狀況，都會認為如果不講真相，自己也會過意不去，而強迫要好好說出來。

魔羯座

魔羯座男性認真、正義感強，對說謊本身就帶有抵抗。但有時會出於不想連累對方，於是選擇善意的謊言，並說服自己「這是為了對方好」才說的謊，因此也不容易被察覺。

水瓶座

水瓶座男性相當擅長說謊，但他們並非出於惡意，而是因為太懂得臨機應變了，結果自然而然見人說人話，見鬼就說鬼話。自己講完之後，可能連自己都記不住到底說了什麼，很容易就被拆穿。

雙魚座

雙魚座天生會刻意去想「該如何撒謊」，但大多是為了像舉辦驚喜派對，或者悄悄為了買禮物打工籌錢等等的善意謊言。因此有時發現他們撒謊，也不需要逼得太緊，大概瞭解一下就可以了。

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