農曆3月運勢(上)／驛馬星入座！羊容易遇仙人跳 這些生肖當心「車關」

農曆3月要到了！命理師湯鎮瑋老師分享影片「十二生肖5/6-6/5（農曆三月）豬、蛇、虎、兔、馬、羊，運勢要注意」，分享各生肖這段期間該注意哪些事情。這邊說的「農曆三月」，是依照二十四節氣的交接點，而非一般農曆，從「節點」來看，因此農曆三月的時間點是從國曆5月6日（立夏）到國曆6月5日。

農曆三月驛馬星入座，代表這個月會有變動。很多人的工作、職場會有轉換，出差機會多，或是旅遊的人也變多。大家出門在外，要多注意車關問題，舉凡大眾交通工具、騎車、開車包括走路，都要特別注意安全，下面六個生肖更要特別當心。

▎屬虎／急事要緩辦

屬虎的人本月很忙，工作或家庭可能讓你比較忙碌，事情一多，人特別容易恍神，所以這個月做事很容易丟三落四，容易有破財或意外災害。

本月做事要規劃，不要有「船到橋頭自然直」的心態。做事情不要太急、太緊張，想清楚再去做。假設手邊同時有很多事情待處理，記得要「急事緩辦」，以免變數更多。

屬虎的人，如果身體很累千萬不要勉強開車，會特別容易出意外。

屬虎的人本月容易陷入複雜的人事關係，包含感情、職場、家庭等。感情方面，請潔身自愛不要亂來，跟另一半相處有狀況，也不要急著辯解，退一步海闊天空。工作方面，請不要多管閒事，對同事的抱怨不要太激動，想拔刀相助，要知道多管閒事，「拔刀」可能會傷害到自己。

家庭方面，量力而為去幫助家人，不要做超過能力的事，幫完家人之後也不要再抱怨，反而會讓你原本的好意被誤會。

屬虎的人要管好嘴巴，不要有太多抱怨。這個月是修行月份，認真做事就對了。

屬虎的人想要開運，可以多穿藍色、黑色系衣服，可以戴黑色翁珀、黑曜石，藍色青金石之類的飾品，可以除穢氣，可以多拜文殊菩薩，靠祂智慧劍斬斷煩惱。

▎屬兔／多注意車關

屬兔的人要注意交通相關事情，可能有車關問題，行車、走路都要小心，長輩們千萬不要逞強，該休息就休息，不要做超過能力範圍的事情。譬如長輩不要爬高去換電燈泡，因為這個月驛馬逢到血光入座，特別容易有跌倒的問題。

年輕人行車走路都要注意，除了自己也要當心馬路三寶，變成無妄之災。

本月可能會買車，或是車子可能需要保養維修，有意外支出，本月特別容易發生和交通、旅行、出差調動有關的事情。

本月容易「病從口入」，建議旅行中不要大吃大喝，會容易傷腸胃，可能會讓旅程泡湯。旅遊多注意安全，譬如旅遊景點有太刺激的遊戲，如果覺得害怕，就不要勉強自己去玩，以免出事。

有些屬兔的人本月會經歷生死無常，可能會有親友發生無常變動，會讓你感受到「人很渺小」。屬兔的人本月有煩惱、障礙，可能會對生活、生命有不同體悟，增長智慧。

想要開運可以穿綠色衣服，多配戴綠色飾品，像綠珀、綠幽靈、綠水晶等，可以多祈求綠度母，息災除障增福。還可以多念六自大明咒。

▎屬蛇／注意老毛病

不要急於想改變現況，屬蛇的人這個月容易鑽牛角尖，可能會對環境或事情有點厭倦，可能出現職業倦怠，想換新鮮的環境或工作，建議三思後行。如果真的很想要轉換跑道，建議先騎驢找馬，本月請不要衝動，去做出重大的人生規劃。

如果真的太倦怠，不妨休假去旅遊一下，轉換一下心情，旅遊會帶給你不同思維，旅途中順便想想自己適合什麼。

屬蛇的人本月老毛病舊疾容易復發，可能會要開刀、或是有意外血光災，如果醫生評估可以開刀，這個月就可以去處理。也可以去做健康檢查，當心本月容易有血光的問題。

屬蛇的人本月很容易犯到土煞，居住環境可能會施工，例如鄰居裝修或是馬路施工，可能會造成你睡眠、血光的問題。屬蛇的人本月遇到障礙時，都會遇難後呈祥。遇到事情，不要自以為是，要多聽別人的意見，消除我執會更加分。

要開運可以多穿紅色、粉紅色的衣服或飾品，例如血珀，建議可以多拜拿書的文關公，幫你開智慧除障。

▎屬馬／注意傳染病

本月病符星入座，屬馬的人要當心流行性的傳染病、感冒，要多養生、潔身自愛，不要常跑夜店，本月要多注意健康狀況，老毛病也可能復發。

屬馬的人本月容易恍神，忘東忘西，要特別注意。屬馬的人注意，本月不要無畏抵抗、不要做能力所不及的、或是很叛逆的事情去挑戰公權力，會很容易吃官非。

屬馬的人本月要多順其自然，努力過但沒有心想事成，那就順其自然先休息，先接受它不要無謂抵抗。

多穿綠色或紅色的衣服，配戴綠珀、血珀，可以增加本命磁場。建議可以祈求藥師佛，身體如果有無名病痛，可以多祈求藥師佛加持。

▎屬羊／簽約睜大眼

屬羊的人本月要多注意車關、血光問題，當心走路跌倒，行車安全的問題。開車不要講手機、不要分心，更不能酒駕。

這個月要注意詐騙或是小人的問題。屬羊的人本月要當心詐騙集團、仙人跳，不要有貪念，就不怕被弄到。注意做事不要遊走法律邊緣，因為「天下沒有白吃午餐」。

屬羊的人本月簽合約或是和人合夥做生意，要多留意合作關係生變，可能會產生問題。建議簽約的時候要看清楚條款，要多注意金錢的流向與分配。合作時候遇到覺得不合理的事情，要馬上提出來溝通，千萬不要不好意思。

屬羊的人想開運，可以多穿黃色、咖啡色系的衣服或飾品，譬如蜜蠟、金珀、黃水晶，可以多拜土地公，就近照顧你。如果家庭事業上有事情，可以把土地公當管區祈求。

▎屬豬／較容易破財

屬豬的人本月花錢比較多，容易破財，慾望也增多。建議不要亂投資、有關錢財的東西不要太輕易相信，多留意合約、條款當心被騙。

如果是壓力型的消費，假設可以承擔風險或預算，在能力範圍下，偶爾可以花錢紓壓。屬豬的人本月可以多幫助弱勢，可以捐款布施都很好。

屬豬的人本月要特別留意車關，開車不要太快，注意安全。這個月可能會旅遊外出，要注意安全，也要注意抵抗力的問題。

本月破財多是來自不在預期的花費，身邊要多留一點準備金，以備不時之需。

屬豬的人本月特別沒有耐心，可能是求好心切或急於改變現況，建議不要想去改變別人，就接受它。

情感上可能會面臨斷捨離，可能是因為你自己老毛病不改，對方受不了。本月要注意行為身口意，要會反省不要老怪別人。

想要開運可以多穿金戴銀，可以穿戴會發亮的東西，白水晶、金珀，可以得到好運加持。可以多念觀世音菩薩六字大明咒，和六道眾生結善緣，累積慈悲智慧。

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