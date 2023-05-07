農曆3月運勢(下)／狗脫單有望、鼠怕破財！兩生肖「管好嘴巴」

農曆3月要到了！命理師湯鎮瑋老師分享影片「十二生肖5/6-6/5（農曆三月）鼠、牛、龍、猴、雞、狗運勢要注意」，分享各生肖這段期間該注意哪些事情。這邊說的「農曆三月」，是依照二十四節氣的交接點，而非一般農曆，從「節點」來看，因此農曆三月的時間點是從國曆5月6日（立夏）到國曆6月5日。

▎屬鼠／當心意外破財

本月屬鼠的人當心小破財問題，可能花費變大，也可能是小迷糊而損失財物，或車子壞掉要修之類，容易有破財的狀況。本月做事請急事緩辦，不要太急躁。

屬鼠的人死符星入座，盡可能不要接觸不良磁場或是有穢氣的地方。例如不要出入喪家，盡可能不要去醫院或是探病，當然如果是例行性檢查或看醫生，還是可以去的。

屬鼠的人本月容易被搶劫或被騙，可能是工作上的功勞被人搶走，也可能財物損失。另外，建議低調一點，越低調越開運。

屬鼠的人想開運，要多穿金色、銀色，或配戴五行屬金的飾品，可以增加貴氣、帶來財運，也可以防小人，可以戴白水晶、金珀。另外，可以去浴佛開智慧，消業都可以做功德。

▎屬牛／不要鋒芒外露

屬牛的人本月注意不要鋒芒外露，本月很容易得到讚賞，或是工作上得到好機會，如果遇到好機會，不要急著和別人分享，你太開心容易引來忌妒。

本月五鬼星入座，小人問題變多，本月容易捲入糾紛。本月要管好嘴巴，當心禍從口出、病從口入，可能有人會在你背後指指點，你最好也別參加別人「喝咖啡聊是非」的活動。

另外，本月要注意看清楚買賣合約，可能會衝動簽約或是答應別人事情，反而讓自己很麻煩或吃上官司。

本月還要特別注意，不要動到家中煞方，例如西北方、東南方、東方、西方，這些都是「兇方」。若是這些方位有施工、動土裝潢，會讓屬牛的人容易受到地氣影響。如果是比較敏感的牛，甚至可以掛上九宮八卦鏡，來穩定磁場。

屬牛的人本月想開運要多穿紅色、粉紅色、橘紅色的衣服，火的能量很適合屬牛的人。可以戴紅線、血珀、粉水晶等，可以增加磁場和能量。

▎屬龍／多去曬曬太陽

前陣子可能財運有點辛苦，屬龍的人本月有機會進財，工作、財運上的危機和不安，有機會迎刃而解。

太陽星能量出現，太陽「利男不利女」，屬龍的男性運氣大加分，本月可以多衝刺工作，尋求更多機會和發揮，讓事業更上層樓。

屬龍的女性本月在工作、家庭、伴侶、小孩上可能承擔很多責任，本月可能特別忙碌，請堅持下去，先把口碑做好，先不要想著成果，做就對了。如果願意去突破，去為身邊的人忙碌耕耘，下半年有機會「以名帶利」。

屬龍的人本月有好事發生，有機會結婚或懷孕。有些人本月容易覺得孤單，建議多接觸太陽的能量，曬曬太陽、戶外踏青、甚至去旅行都好，本月很適合出去走走。

屬龍的人想要開運，要多穿紅色系、粉紅色系衣服，帶血珀、粉水晶、綁紅繩都可以，因為「一紅擋九災」。

▎屬猴／福星高照小確幸

屬猴的人本月是累積福德好時機，因為福德星入座，福星高照，遇事都能逢凶化吉。屬猴的人本月如果遇到阿雜的事情，反而是好事。這些事情不斷出現，就是要讓你看到真相的機會，都是最好的安排。

本月如果得到很多好處，也是代表你平日就廣結善緣，轉為累積的福報。屬猴的人本月可能有很多小確幸，可能中獎、進財或有人介紹客戶，業績可望突飛猛進，這些都是福報。本月更要感恩，累積善緣。

另外，本月遇到捲舌星，當心不要捲入口舌是非，本月要有智慧。

屬猴的人想開運，因為福星入座，可以多拜土地公，或是行善布施。建議可以多穿黃色、咖啡色系，和土有關的顏色。

▎屬雞／當心血光之災

屬雞的人本月要注意血光之災，有些人可能會出現舊疾復發或是做完身體檢查，可能需要去開刀治療，如果有老毛病，就請面對它。屬雞的人本月好好去面對這些障礙，會大事化小，小事化無。

屬雞的人，還要注意車關問題，無論行車或走路甚至搭大眾交通，都要多當心。

另外，屬雞的人要注意居家風水，動土煞氣可能會影響屬雞的運氣，盡可能不要動到西北方、東南方、東方、西方，那些方位，如果有動到風水，可以放九宮八卦鏡化解。

本月也是三合月份，可以多面對審視自己的工作和財務，可以趁機斷捨離、節流開源、斜槓人生，本月可以積極規畫處理，之後會有好消息。

另外屬雞的人逢指背星，可能會有別人在你背後指指點點，自己要行得正做得直，就不用太在乎。有些人是故意的，你如果太急著澄清可能意外掉入別人陷阱，聽到事情，建議不要衝動，不要激動，用智慧處理。

屬雞的人想要開運，建議多戴白色、黑色、金色的飾品，例如翁珀或黑曜石、白水晶都可以化煞、穩定磁場，也可以多穿白色藍色的衣服。

▎屬狗／紅鸞星助脫單

紅鸞星動，單身屬狗的人本月可以積極交朋友，或是親友介紹，本月脫單機會高。有對象的屬狗的人更要潔身自愛，可以認識朋友但不要劈腿。紅鸞星也跟旅遊有關，本月旅遊運也很強，可能出國或出差，可以順便認識新朋友。

本月在工作或財運上，會有大大小小的機會出現，建議屬狗的人本月積極一點，不要偷懶或是嫌棄。紫微星、龍德星入座，事業上有發光發熱機會。

屬狗的人本月強勢回歸，或是洗刷冤屈，有些事情也獲得平反。本月有暴敗星，建議屬狗的人要低調一點，如果官司打贏了、誤會解除了，好事發生了，也不要得意忘形，不然上天就會收走你的好運氣。

屬狗的人本月容易忘東忘西、恍神，記得規劃好行程，不要讓事情太糾結，機會來時也不要貪心。

屬狗的人本月人脈通錢脈，紅鸞星也和貴人有關係，本月要多締結人脈，出門靠朋友，也能幫事業加分。

屬狗的人想要開運，要多穿紅色、粉紅色、衣服飾品，戴紅線、血珀都能加分。

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