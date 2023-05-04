Google Maps看風水！「玉帶環腰這樣看」簡少年教4招找到會旺你的房子

人稱「新創界國師」的簡少年最近要開買房課，從風水角度提醒如何選房子時，如何避開不好的環境。簡少年分享「買房租房挑這就對了！Google Maps就能找的四個好風水」影片，無論買房租房都可以參考，找到好房子。

看風水要找老師很麻煩嗎？簡少年分享幾招簡單使用科技，也就是用Google Maps，輕鬆自己找到風水寶地。首先要先考慮想住那個城市？該城市靠山還是靠水？可以試著從想要的城市周圍，看看有沒有下面四點。

一、玉帶環腰

如果城市有河流，河流灣道U型內側地區就是「玉帶環腰」。如果U型外側叫做「反弓水」或「反弓煞」，是不好的。

用Google Maps去看U型內側，那區房市通常都發展很好，因為水代表能量，有能量就會聚人。雖然反向人也很多，但風水上U型內側比較好。

老師建議，可以先鎖定城市，找到河流U型內側「玉帶環腰」，就是風水上比較旺的區域。

根據Google Map，江子翠就是玉帶環腰的地形，房價也居高不下。圖片來源/截自Google Map

二、龍虎環抱

風水上，所謂「龍虎環抱」是兩邊有山環抱起來，中間就是關鍵的「龍穴」。一般來說，「龍長虎短」更是典型的好風水，許多富貴人家的祖墳都是這樣格局。

在城市裡要找這樣的風水，可以用Google Maps，在市區先找到山，山的左邊右邊有環，中間的區域就是龍虎環抱，例如象山附近就有U型山。

老師也舉例，宜蘭道教總廟「三清宮」就是龍虎環抱的地形，神力豐沛，簡少年老師每次去，人還在山下就能感應到能量，因為三清宮有龍虎環抱結構，所以非常靈驗。

宜蘭道教總廟「三清宮」就是龍虎環抱的地形。記者張議晨攝影／報系資料照

三、一望無際

古書有言：「陰宅求一線，陽宅求一片。」陽宅最好明台寬闊，在城市裡找房子，最好前面一望無際，前方是公園，一望無際，明台開闊是最好的。

可以用Google Maps，先找到城市裡的公園，公園第一排的房子，必然一望無際，不用太高就能看很寬廣，就是好風水。

另外，因為公園沒有被開發，地氣也足。公園第一排，一望無際就是非常好的風水。老師也舉台北大安森林公園為例，周邊房價居高不下，住戶也非富即貴。

老師建議可以先住公園旁邊，好的人會帶動好的風水，整個區域也被帶動，房價也會變高。

四、近山與遠山

如果無法找到一望無際的房子，選有近山、有遠山的也不錯。風水上，近山叫「案山」，一般窗戶看出去看到山，近山是綠色的，遠方山看起來霧霧的。近山就像是「書桌」，遠山像「官帽」。所以有近山、有遠山，這就是「大官」的風水。

老師曾幫朋友家看風水，看到有近山、有遠山，馬上問朋友「房子之前住大官嗎？」果然，前任屋主是某集團CEO。

如果工作上想升官，可以找有近山有遠山的房子，找房子時可以請仲介幫忙拍窗外景色，如果有近山、有遠山就是旺官風水局。

另外，老師說「山的高低」是從你的視覺上去看，山的頂點要「高不過眉，低不過胸」。如果高過眉就是貼山住，會太潮濕是不好的，低過胸就不叫山了。

「起家厝」好的風水不要動

老師也提醒買屋前可以注意，「前屋主怎麼了」這件事，如果前屋主發財賺大錢，小房換大房，尤其如果是前屋主的「起家厝」，這樣氣是很足的，是很好的風水。建議如果新屋主搬進去，裝潢風水都不要動，就有機會承襲到好風水。

老師也建議企業不要亂動辦公室，譬如公司如果在這地點發達，就不要亂搬家。尤其企業「起家厝」千萬不要搬家，「起家厝」能帶起業績，代表這裡地氣很旺。

有些公司搬家後事業反而一落千丈，如果因為公司擴編，原址無法容納新員工，建議另外租辦公室，把新人新部門搬過去，不要直接搬家，離開成功的位置。

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