12星座「個性表裡如一」排行榜！獅子說話超直、這星座「反應真誠好相處」

每個人性格不同，有的人表裡如一，也有的人總是說一套、做一套。日本網站「占TV」近來就分析十二星座，排行哪些是外表和內心一樣誠懇的人。

第12名 天秤座

天秤座長袖善舞，為了避免造成他人不悅，經常會說些客套話。

第11名 處女座

處女座工於心計，說話會選擇對自己有利的言詞。

第10名 雙子座

雙子座有二重人格，容易因不同的對象和場所，展現出不同的態度。

第9名 水瓶座

水瓶座儘管容易和大家打成一片，但不喜歡透露自我內心。

第8名 天蠍座

天蠍座基本上秉持神秘主義，會讓人捉摸不透到底在想什麼。

第7名 金牛座

金牛座在乎他人的眼光，會在眾人面前扮演另一個樣貌。

第6名 巨蟹座

儘管不是本意，但巨蟹座因為不擅長遮掩，導致最後還是變成表裡如一的人。

第5名 魔羯座

魔羯座認真誠實，與人相處經常單刀直入。

第4名 射手座

射手座不特別區分表裡，對誰都是敞開心胸。

第3名 雙魚座

雙魚座即使長大了，仍保有一顆孩子的心。他們不容易懷疑別人，也不會因為對方是誰，就展現出不同的態度。他們純粹的心靈，或許容易引來一些麻煩，但也可能因此受到特別的關愛。

第2名 獅子座

獅子座是想到什麼，就會全力去做的類型。因此自己認為是真理的事，就會毫不猶豫地說出來。即使講太白可能會傷到對方，他們也不會迴避。正因如此，他們容易受到周圍的信賴。

第1名 牡羊座

正直的牡羊座不愛說客套話，也不會做試探性的發言。他們開心時就開心，難過時就難過，所有反應都是真誠的。儘管有時說話太直，不過直來直往的性格，讓他們是非常好相處的人，不知不覺間就會聚集了許多夥伴。