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唐綺陽星座運勢週報：金牛有年輕桃花 獅子金錢運勢佳
【唐綺陽星座運勢週報4/24-4/30】
星象影響：水星逆行、冥王星停滯、金火與天王星互有影響。
水星逆行，出生星盤12∘~15∘有星者，當心有遺漏東西或理財相關問題。冥王星停滯，對大公司或經濟體制易受影響，反思AI科技對人類的洗禮，需要更進一步的認識。金火與天王星互有影響，出生星盤15∘~19∘有星者，生活充滿不按牌理出牌的狀況，來刺激思考方式。
12星座個別運勢：
雙子：工作責任下放、要注意健康，感情上別事事付出
射手：工作上樂觀開朗能化解小人，感情要注意三角關係
水瓶：可勇敢冒險不需悲觀，感情上有復合機會
雙魚：當心交通與口舌是非，感情上注意言詞表達
金牛：工作上受年輕族群敬重，感情上有年輕桃花
巨蟹：伸出援手、突破舊領域，感情上有狀況反而是機會
天秤：工作不怕好事多磨，感情上踩線行為要好好處理
天蠍：工作上把握與海外、文青相關，感情上注意講話態度
牡羊：需與人交涉或處理法規，感情就事論事較好
獅子：花錢、買賣運勢佳，感情要多點時間相處
處女：要積極爭取、展現行情，感情上要多溝通
魔羯：運勢佳、桃花旺，可好好享受犒賞自己
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