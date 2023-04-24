唐綺陽星座運勢週報：金牛有年輕桃花 獅子金錢運勢佳

2023-04-24牡羊座短評：對戀人的過去切忌打破砂鍋問到底，以免傷人傷己。【整體運★★☆☆☆】今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有追根究柢

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