快訊

發布海嘯警報！紐西蘭東北部克馬得群島發生規模7.3強震　

搏命演出誰負責？中國大陸空中飛人墜落死亡悲劇

嚇…你有下載嗎？外媒曝Google免費字型「會追蹤用戶上網行為」 解決方式曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐綺陽星座運勢週報：金牛有年輕桃花 獅子金錢運勢佳

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報4/24-4/30】

星象影響：水星逆行、冥王星停滯、金火與天王星互有影響。

水星逆行，出生星盤12∘~15∘有星者，當心有遺漏東西或理財相關問題。冥王星停滯，對大公司或經濟體制易受影響，反思AI科技對人類的洗禮，需要更進一步的認識。金火與天王星互有影響，出生星盤15∘~19∘有星者，生活充滿不按牌理出牌的狀況，來刺激思考方式。

12星座個別運勢：

雙子：工作責任下放、要注意健康，感情上別事事付出

射手：工作上樂觀開朗能化解小人，感情要注意三角關係

水瓶：可勇敢冒險不需悲觀，感情上有復合機會

雙魚：當心交通與口舌是非，感情上注意言詞表達

金牛：工作上受年輕族群敬重，感情上有年輕桃花

巨蟹：伸出援手、突破舊領域，感情上有狀況反而是機會

天秤：工作不怕好事多磨，感情上踩線行為要好好處理

天蠍：工作上把握與海外、文青相關，感情上注意講話態度

牡羊：需與人交涉或處理法規，感情就事論事較好

獅子：花錢、買賣運勢佳，感情要多點時間相處

處女：要積極爭取、展現行情，感情上要多溝通

魔羯：運勢佳、桃花旺，可好好享受犒賞自己

星座運勢 水星逆行 唐綺陽 每週星座運勢

延伸閱讀

12星座「上司性格」一次分析！天蠍作風獨特、這星座當領導「下屬要繃緊神經」

超級被動！3星座「佛系經營友情」感情再好也不會主動聯絡

下周生肖運勢／羊職場桃花開、貴人招財 這生肖迎來新戀情

命理師湯鎮瑋解密居家風水！做對「這些事」旺家運又招財

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：金牛有年輕桃花 獅子金錢運勢佳

水星逆行，出生星盤12∘~15∘有星者，當心有遺漏東西或理財相關問題。冥王星停滯，對大公司或經濟體制易受影響，反思AI科技對人類的洗禮，需要更進一步的認識。金火與天王星互有影響，出生星盤15∘~19∘有星者，生活充滿不按牌理出牌的狀況，來刺激思考方式。

本週「生肖+血型」財運最旺TOP5！B型這生肖壓力大「報酬超豐盛」

在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人適合國內投資，賺取報酬，有人則會遇到花錢不手軟的客戶，專售高單價商品，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／天蠍投資的機遇不錯 不宜合夥投資

2023-04-24牡羊座短評：對戀人的過去切忌打破砂鍋問到底，以免傷人傷己。【整體運★★☆☆☆】今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有追根究柢

殺破狼週運勢／白羊小心金錢損失 金牛發現職場驚人秘密

白羊座金錢運方面，水星在金錢宮位退行，與太陽、冥王星呈現合相，當心掉錢包，或是重要的隨身物品，不但造成金錢損失，甚至因為個資外洩，帳戶遭到凍結，手上沒現金可用。

命理師湯鎮瑋解密居家風水！做對「這些事」旺家運又招財

命理師湯鎮瑋老師來到委託人家看風水，順便分享居家風水幾個重點，他分享居家風水最重要的就是門主灶(大門、主臥、廚房)，只要顧好這幾個格局，就能家運興旺、財運亨通，人丁沒煩惱。

下周生肖運勢／羊職場桃花開、貴人招財 這生肖迎來新戀情

命理專家曼樺老師分析，0423~0429各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦