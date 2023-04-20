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24節氣穀雨報到！3星座「財運爆棚」 把握機會拚財富自由

聯合新聞網／ 綜合報導
今(20)日是24節氣中的穀雨，有3個星座的朋友財運爆棚。示意圖/ingimage
今(20)日是24節氣中的穀雨，有3個星座的朋友財運爆棚。示意圖/ingimage

今(20)日是24節氣中的穀雨，代表寒潮天氣已經結束，雨水會明顯增多、氣溫逐漸回升，是適合農夫播田耕種的好時機，同時也是春季的最後一個節氣。命理專家小孟老師就分享有3個星座的朋友會在今天財運爆棚，想拚「財富自由」，就把握機會樂透趕緊買起來！

小孟老師在臉書粉專表示，古人云：「穀雨日若下大雨，農耕會很好」，因此若下大雨，台灣今年旱象可解。

金牛座：

想要購屋的金牛座，可趁市場低迷時去議價，有機會透過買賣房地產或投資而有金錢上的獲利，儲蓄方面能穩定增加，這一周不妨以穩定的腳步來賺取錢財。

牡羊座：

牡羊座會更加清楚地知道自己的金錢價值觀和理念，並為此付諸行動，可能會獲得更多收入，或發現一些新的錢財機會。

雙魚座：

雙魚座的財星入財帛宮，因此雙魚座能做出明智的財務決策，有機會完善的管理財務，並謹慎考慮每一筆支出，讓收入更為豐富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 財運 穀雨 節氣

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