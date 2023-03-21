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兔年首次天赦日！命理師：「3星座」把握今天轉運 財富找上門

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖／ingimage
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今天(21日)為癸卯兔年第一個天赦日，在傳統習俗中是祈福消災解厄、轉運招財的好日子，清水孟國際塔羅的小孟老師指出，有三個星座可以趁今天好好祈求神明「轉運」，先前遇到的困難有機會迎刃而解。

射手座：

兔年對自己的期待也會有點大，因為你似乎背負一些重大的責任，內心告訴自己只能成功不能失敗，所以會把自己逼的有點緊，雖然這一陣子會覺得壓力大，但還是要耐心的應對，最後會得到你想要的結果，另外也要注意身體不要讓自己太過勞累。財運方面，不宜合夥，若合夥最後一定會破局，簽約與併購也要看仔細，以免看錯條約賠大錢。

天蠍座：

在工作上會一直花費心力對外解釋，但又容易碰到聽不懂的人，所以你會覺得在溝通上有種很累的感覺，需要多點耐心來應對工作上的人、事、物，這樣才不會影響你工作的心情。財運方面，容易衝動行事，需保守理財。

處女座：

在工作上會對自己比較嚴格，你需要用比較放鬆的心態來看待你工作上的任何事，如果心情太過緊繃反而容易會讓自己在工作上的得失心太重，其實你已經表現很好了，不要再過度要求完美，另外想變動工作的朋友們，先緩緩不要衝動行事。 財運方面，好好理財會有好成績。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 天赦日 星座運勢 偏財運

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